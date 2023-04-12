Ушел на фронт после ранения брата: в боях за Бахмут погиб Александр Бондарук из Львовской области. Фото

В боях с российской оккупационной армией погиб защитник Украины из Львовской области Александр Бондарук. Боец получил несовместимое с жизнью ранение 5 апреля во время выполнения боевого задания.

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У Героя остались мама, брат, жена и двое детей. Об этом в Facebook сообщает Зимноводовский сельский совет территориальной громады (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Александр Бондарук 1987 года рождения был родом из села Зимна Вода Львовской области. Он добровольно ушел на фронт, чтобы защищать страну от российских захватчиков.

Местные СМИ отмечают, что погибший воин имел бронь как машинист на железной дороге, его мать нуждалась в уходе, но Александр принял решение добровольно уйти на фронт. На такой поступок повлияло ранение его брата весной 2022 года на фронте.

Боец погиб в боях за Бахмут. Даже имея обморожение, тяжелый бронхит и непростое состояние со здоровьем он все равно вернулся в строй к сослуживцам, однако одно из боевых заданий стало для Александра фатальным.

Напомним, на войне с российскими оккупантами погиб еще один житель села Зимна Вода Львовской области Максим Труба. В ряды ВСУ он встал добровольно, проходил обучение в Британии и защищал Украину под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что в боях за Бахмут погиб 26-летний защитник Андрей Воробкало из Черкасской области. После полномасштабного российского вторжения мужчина вернулся из Греции, чтобы встать на защиту Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужественно защищая Украину, на восточном направлении фронта погиб молодой воин ВСУ Ярослав Жебелюк. До войны он был детским врачом-ортопедом и травматологом.

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