''Мечтал о победе, не дождался'': в боях за Украину погиб 28-летний воин из Львовщины, который проходил обучение в Британии. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб житель села Зимняя Вода Львовской области Максим Труба. В ряды ВСУ он присоединился добровольно, проходил обучение в Британии и защищал Украину под Бахмутом.

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Герою только недавно исполнилось 28 лет. О потере в Facebook сообщил Зимноводовский сельский совет территориальной громады (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Страшное известие в Зимноводовской громаде: 8 апреля в бою с российскими оккупантами за свободу Украины погиб житель с. Зимняя Вода Труба Максим Игоревич, 14.03.1995 г. р." – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинец после окончания в 2012-м Зимноводовской ОШ №1 поступил в вуз. В 2017-м выпустился из Львовского института экономики и туризма с полученной специальностью "Гостинично-ресторанное дело".

Максим проходил срочную службу. В начале марта 2022 года добровольцем пошел в ВСУ, чтобы защищать родную страну ради ее будущего.

Сначала молодой военный служил в Яворове, затем ездил на учебу в Великобританию. Воевал под Бахмутом на Донетчине.

Знакомые защитника отметили, что Максим мечтал о победе Украины, но, к сожалению, не дождался.

"В это тяжелое время низко преклоняем головы перед светлой памятью защитника, отдавшего свою жизнь за мирное небо над Украиной. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, разделяем их боль, разделяем горе. Вечная память воину!" – подчеркнули в сельсовете.

Там добавили, что позже представят информацию о прибытии тела Героя в родное село, а также дату и время прощания с ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Бахмут погиб 26-летний защитник Андрей Воробкало из Черкасщины. С полномасштабным российским вторжением мужчина вернулся из Греции, чтобы встать на защиту Украины.

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