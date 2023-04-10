''Война забирает лучших'': на фронте погиб медик из Тернопольщины Ярослав Жебелюк. Фото

Мужественно обороняя Украину, на одном из восточных направлений фронта погиб молодой воин ВСУ Ярослав Жебелюк. До войны он был детским врачом-ортопедом и травматологом.

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Жизнь защитника оборвалась на 32-м году. О потере сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Игорь Сопель (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Жестокая, беспощадная война забирает лучших... Искренний и светлый человек, всегда улыбающийся и готовый прийти на помощь. Медик, спасший не одну жизнь. Воин, который ушел защищать родную землю – и отдал самое ценное... Невыразимая боль, печаль и печаль ненависть к врагу переполняют. Искренние соболезнования семье, близким и побратимам. Вечная память Герою!" – написал политик.

Ярослав Жебелюк был уроженцем города Хоростков Чертковского района. Он работал врачом-ортопедом-травматологом в Тернопольской областной детской клинической больнице.

После начала полномасштабного российского вторжения медик, не раздумывая, сменил белый халат на военную форму, взял в руки оружие и ушел защищать родную землю от российских захватчиков.

Он погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины.

"Великолепный коллега, верный товарищ, врач-профессионал своего дела. Молодой, успешный, веселый, всегда приветливый и улыбающийся – именно таким Ярослав Петрович останется в нашей памяти. Низкий поклон тебе, наш Герой", – выразили соболезнования коллеги погибшего защитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля в результате вражеского обстрела возле Гуляйполя на Запорожье погиб командир стрелкового взвода 102-й бригады ТрО Андрей Бойко с позывным "Атташе". До войны он был экс-оператором ТРК "Вежа" с Ивано-Франковска и соучредителем YANG.agency, на фронт ушел добровольцем.

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