Уровень воды на Херсонщине возвращается в естественное русло: в ГСЧС сообщили, сколько населенных пунктов до сих пор подтоплены

По состоянию на 09:00 субботы, 1 июля, уровень воды в Днепре вблизи Херсона вошел в естественное русло. Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС подтопленными остаются 18 населенных пунктов, 17 из них расположены на временно оккупированной территории.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "На реке Днепр в створе поста "Херсон" уровень воды вошел в естественное русло, колебания уровня соответствуют естественным колебаниям этого времени года", – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что на правом берегу Днепра все еще подтоплен один населенный пункт, в частности один дом. Еще 17 населенных пунктов остаются подтопленными на временно оккупированной территории Херсонщины.

Спасатели продолжают работы по откачке воды.

За минувшие сутки откачано 12,4 тыс. тонн воды из 22 подвалов. А с начала работ откачано более 465 тыс. 108 тонн воды из 1 тыс. домов и подвалов.

В то же время за сутки было подвезено 43 тонны воды, из них питьевой 36 тонн и 7 тонн технической. С начала работ – 994 тонны воды, из них питьевой 683 тонн и 311 тонн технической.

Также с начала работ подвезено более 80 тыс. 920 кг продуктов и вещей первой необходимости.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– После подрыва Каховской ГЭС на дне обмелевшего Днепра была найдена старинная лодка-долбанка, возраст которой может достигать 500 лет. Кроме того, на дне Каховского водохранилища были обнаружены предметы времен казачества, Византии и даже кости мамонтов.

– Сеть поразил рассказ жителя Херсонщины о том, как он выкапывает картофель под водой после подрыва Каховской ГЭС.

– 30 июня оккупанты нанесли удар по Антоновскому мосту на левом берегу Херсонщины, предположительно, ракетой "Искандер".