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Уровень воды на Херсонщине возвращается в естественное русло: в ГСЧС сообщили, сколько населенных пунктов до сих пор подтоплены

Анна Паскевич
Общество
2 минуты
1,2 т.
Уровень воды на Херсонщине возвращается в естественное русло: в ГСЧС сообщили, сколько населенных пунктов до сих пор подтоплены

По состоянию на 09:00 субботы, 1 июля, уровень воды в Днепре вблизи Херсона вошел в естественное русло. Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС подтопленными остаются 18 населенных пунктов, 17 из них расположены на временно оккупированной территории.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "На реке Днепр в створе поста "Херсон" уровень воды вошел в естественное русло, колебания уровня соответствуют естественным колебаниям этого времени года", – говорится в сообщении.

Уровень воды на Херсонщине возвращается в естественное русло: в ГСЧС сообщили, сколько населенных пунктов до сих пор подтоплены

В ГСЧС уточнили, что на правом берегу Днепра все еще подтоплен один населенный пункт, в частности один дом. Еще 17 населенных пунктов остаются подтопленными на временно оккупированной территории Херсонщины.

Спасатели продолжают работы по откачке воды.

Уровень воды на Херсонщине возвращается в естественное русло: в ГСЧС сообщили, сколько населенных пунктов до сих пор подтоплены

За минувшие сутки откачано 12,4 тыс. тонн воды из 22 подвалов. А с начала работ откачано более 465 тыс. 108 тонн воды из 1 тыс. домов и подвалов.

В то же время за сутки было подвезено 43 тонны воды, из них питьевой 36 тонн и 7 тонн технической. С начала работ – 994 тонны воды, из них питьевой 683 тонн и 311 тонн технической.

Также с начала работ подвезено более 80 тыс. 920 кг продуктов и вещей первой необходимости.

Уровень воды на Херсонщине возвращается в естественное русло: в ГСЧС сообщили, сколько населенных пунктов до сих пор подтоплены

Как сообщал OBOZREVATEL:

– После подрыва Каховской ГЭС на дне обмелевшего Днепра была найдена старинная лодка-долбанка, возраст которой может достигать 500 лет. Кроме того, на дне Каховского водохранилища были обнаружены предметы времен казачества, Византии и даже кости мамонтов.

– Сеть поразил рассказ жителя Херсонщины о том, как он выкапывает картофель под водой после подрыва Каховской ГЭС.

– 30 июня оккупанты нанесли удар по Антоновскому мосту на левом берегу Херсонщины, предположительно, ракетой "Искандер".

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