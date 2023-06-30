На дне обмелевшего Днепра на Хортице нашли лодку, которой может быть 500 лет. Видео

После спровоцированного подрыва российскими войсками Каховской ГЭС Днепр в районе Национального заповедника "Хортица" очень обмелел, и в реке была найдена старинная лодка-долбанка. Возраст находки может достигать 500 лет.

Видео дня

Сотрудники заповедника вручную достали лодку, ее поместили в специальный раствор для консервирования древесины, впоследствии же памятник реставрируют и сделают музейным экспонатом. Об этом сообщает запорожский телеканал "5 редакция"

Журналисты сообщили, что на дне обмелевшего Днепра на Хортице нашли старинную лодку-долбанку.

"Это примерно, как нам удалось установить, замерить, семиметровая лодка-долбанка шириной более 80 см. Их вообще много и по стране у нас, и в других странах, но каждая она уникальна по своему производству. Конечно, надо установить нам также датировку этой находки", – рассказал ученый секретарь Национального заповедника "Хортица" Вячеслав Саричев.

Предварительно находке может быть приблизительно 500 лет. Точный возраст лодки ученые планируют установить с помощью радиоуглеродного анализа.

"Дальнейшая наша деятельность будет заключаться в том, чтобы законсервировать, отправить образцы этой лодки на радиоуглеродный анализ, чтобы установить приблизительную дату. Мы ее положим в емкость со специальным раствором, и она там будет находиться длительное время, возможно, несколько лет", – отметил Сарычев. .

Когда древесина в специальном растворе законсервируется, лодку планируют реставрировать и превратить в музейный экспонат.

"Такие достопримечательности очень ценны. Они показывают нашу историю. Нашу культуру, древнюю культуру. Как человек в давние времена сосуществовал с природой, как он занимался охотой, рыболовством, перевозками", – подчеркнул Сарычев.

Напомним, ранее сообщалось, что на дне Каховского водохранилища были обнаружены предметы времен казачества, Византии и кости мамонтов.

С того момента, как начала сходить вода, там работает группа украинских археологов, которые открыли целые "залежи" материальных свидетельств древней истории, войн, природы и быта.

Среди открывшихся ученым на месте экологического бедствия находок оказалось оружие, казацкие лодки и более древние суда, украшения, керамика, древние поселения и могильники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!