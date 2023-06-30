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На дне обмелевшего Днепра на Хортице нашли лодку, которой может быть 500 лет. Видео

Лилия Рагуцкая
Общество
3 минуты
3,6 т.
На дне обмелевшего Днепра на Хортице нашли лодку, которой может быть 500 лет. Видео

После спровоцированного подрыва российскими войсками Каховской ГЭС Днепр в районе Национального заповедника "Хортица" очень обмелел, и в реке была найдена старинная лодка-долбанка. Возраст находки может достигать 500 лет.

Видео дня

Сотрудники заповедника вручную достали лодку, ее поместили в специальный раствор для консервирования древесины, впоследствии же памятник реставрируют и сделают музейным экспонатом. Об этом сообщает запорожский телеканал "5 редакция"

Журналисты сообщили, что на дне обмелевшего Днепра на Хортице нашли старинную лодку-долбанку.

"Это примерно, как нам удалось установить, замерить, семиметровая лодка-долбанка шириной более 80 см. Их вообще много и по стране у нас, и в других странах, но каждая она уникальна по своему производству. Конечно, надо установить нам также датировку этой находки", – рассказал ученый секретарь Национального заповедника "Хортица" Вячеслав Саричев.

Предварительно находке может быть приблизительно 500 лет. Точный возраст лодки ученые планируют установить с помощью радиоуглеродного анализа.

"Дальнейшая наша деятельность будет заключаться в том, чтобы законсервировать, отправить образцы этой лодки на радиоуглеродный анализ, чтобы установить приблизительную дату. Мы ее положим в емкость со специальным раствором, и она там будет находиться длительное время, возможно, несколько лет", – отметил Сарычев. .

Когда древесина в специальном растворе законсервируется, лодку планируют реставрировать и превратить в музейный экспонат.

"Такие достопримечательности очень ценны. Они показывают нашу историю. Нашу культуру, древнюю культуру. Как человек в давние времена сосуществовал с природой, как он занимался охотой, рыболовством, перевозками", – подчеркнул Сарычев.

На дне обмелевшего Днепра на Хортице нашли лодку, которой может быть 500 лет. Видео
На дне обмелевшего Днепра на Хортице нашли лодку, которой может быть 500 лет. Видео
На дне обмелевшего Днепра на Хортице нашли лодку, которой может быть 500 лет. Видео
На дне обмелевшего Днепра на Хортице нашли лодку, которой может быть 500 лет. Видео
На дне обмелевшего Днепра на Хортице нашли лодку, которой может быть 500 лет. Видео
На дне обмелевшего Днепра на Хортице нашли лодку, которой может быть 500 лет. Видео
На дне обмелевшего Днепра на Хортице нашли лодку, которой может быть 500 лет. Видео

Напомним, ранее сообщалось, что на дне Каховского водохранилища были обнаружены предметы времен казачества, Византии и кости мамонтов.

С того момента, как начала сходить вода, там работает группа украинских археологов, которые открыли целые "залежи" материальных свидетельств древней истории, войн, природы и быта.

Среди открывшихся ученым на месте экологического бедствия находок оказалось оружие, казацкие лодки и более древние суда, украшения, керамика, древние поселения и могильники.

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