Житель Херсонщины показал, как собирает картофель под водой после подрыва Каховской ГЭС: видео поразило сеть

Украинцы в Херсонской области копают картофель даже под водой. Делать это они вынуждены после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, что привело к затоплениям значительных территорий Херсонской и Николаевской областей нашего государства.

Видео дня

Видео обнародовал пользователь TikTok с ником "Тот самый". На кадрах мужчина по колено в воде собирает урожай.

"Так мы собираем картошку. Пусть видят, как народ Украины копает даже под водой картофель. Вроде раков ловим. Сейчас будет маленький перерыв, потому что уже час в воде, а потом – снова будем работать. Осталось метров двадцать. К вечеру выкопаю", – говорит украинец на видео

Кадры стремительно распространяются в сети. Только в профиле пользователя "Тот самый" его просмотрели более 1,4 млн человек.

Напомним, ранее были установлены личности оккупантов, контролировавших Каховскую ГЭС. Журналисты проектов "Схеми" и "Слідство.Инфо" смогли идентифицировать нескольких российских военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск Российской Федерации. Эти военные непосредственно осуществляли контроль над Каховской гидроэлектростанцией во время совершения теракта. Сделать это удалось с помощью видеозаписей из дамбы и помещений Каховской ГЭС, которые делали российские пропагандисты.

Также журналисты опубликовали перехват переговоров между оккупантами в ночь теракта.