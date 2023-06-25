На дне Каховского водохранилища были обнаружены предметы времен казачества, Византии и кости мамонтов. Фото

Россия, уничтожив Каховскую плотину на гидроэлектростанции в Херсонской области, подвергла иссушению территорию главного водохранилища. С момента, как начала сходить вода, там начали работать украинские археологи, открывшие целый клондайк древней истории, ее войн, природы и быта.

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Кадры с места опубликовала Украинская служба ВВС. Территория, которую в 1950-х годах затопило из-за строительства Каховской ГЭС, абсолютно уникальна, утверждают историки.

"Считается, что именно здесь существовали в разное время пять запорожских сечей – Томаковская, Базавлуцкая, Никитинская, Чортомлыцкая и Новая или Подпольненская сечь. Большой луг на протяжении тысячелетий был невероятно плодородной территорией с лучшими пастбищами. Что-то вроде африканской дельты Нила", – рассказал историк и археолог, бывший директор заповедника "Хортица" Максим Остапенко.

Среди находок, что открылись ученым на месте экологической беды, оказалось оружие, казацкие лодки и более древние суда, украшения, керамика, древние поселения и могильники.

Историки признают, что российские оккупанты совершили ужасный и преступный подрыв Каховской дамбы, но после этого для них открылось целое поле для исследований. Земля Херсонщины не только плодородна и щедра, но и еще скрывает массу тайн нашего прошлого.

"Правильные раскопки на территории старинных сечей могут открыть целый пласт истории – показать как жило казачество, как выглядел их быт, обычаи, материальная культура", – подчеркнули они.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось видео с Каховской ГЭС. На нем невозможно узнать прежнее водохранилище, ведь теперь оно превратилось в пустыню.

"Так выглядит водохранилище на правом берегу от Энергодара. Воды нет вообще. Через несколько месяцев здесь будет огромная пустыня", – сказал автор публикации Денис Казанский.

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