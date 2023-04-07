УПЦ МП перевела все стрелки на митрополита Павла, его бросили, – публицист Деркач

Экс-наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел Лебедь стал фигурой, на которую руководство УПЦ МП "перевело все стрелки". Не исключено, что ситуацию конфликта вокруг главной киевской святыни в этой церкви используют, чтобы избавиться от своих одиозных представителей.

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При этом вопрос о том, получит ли митрополит Павел, находящийся под домашним арестом, тюремный срок, остается открытым. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказала религиозный публицист Татьяна Деркач.

"Ситуация выглядит довольно странно. Фактически на митрополита Павла УПЦ перевела все стрелки, канализировала весь гнев, после чего выходит митрополит Онуфрий и проповедует в старческом ключе, призывая молиться за то, чтобы им оставили лавры", – сказала она, комментируя службу в Киево-Печерской лавре 2 апреля, которую, вопреки решениям государства, провел в святыне глава УПЦ МП.

"На что они рассчитывают, я не знаю, но я не исключаю, что это их осознанное решение – избавиться чужими руками от своих одиозных представителей", – допустила публицист.

Она заметила, что уголовное дело, возбужденное против митрополита Павла, потребует длительного расследования. "Я не думаю, что он будет сидеть в тюрьме. Во-первых, должно быть следствие по фактам его поддержки российской агрессии и той его пророссийской деятельности, которой он занимался в монастыре. Нужно опрашивать свидетелей и так далее, это достаточно долгий процесс", – заметила Деркач.

По ее оценкам, руководство УПЦ МП назначит другого наместника Киево-Печерской лавры.

"Судьба Павла абсолютно непредсказуема. Но мне кажется, что он уже ощущает, что руководство УПЦ его бросило, отстранилось от него. На это указывают его последние стримы, которые он ведет из своего места заключения. Мне кажется, у Павла может произойти пересмотр всей жизненной позиции. Но понятно, что его уже нельзя допускать до руководства церковью", – подытожила публицист.

Полную версию интервью с Татьяной Деркач вскоре читайте на OBOZREVATEL.

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