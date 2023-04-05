Нарушал ПДД и цитировал Остапа Бендера: какие элитные авто засветил "Паша Мерседес" за годы управления Лаврой

Общеизвестно, что уже бывший наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь, приверженец УПЦ Московского патриархата, имеет прозвище "Паша Мерседес". Причем, всё идет к тому, что именно с ним он и войдет в историю.

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OBOZREVATEL решил выяснить – какие именно автомобили за все время пребывания на свободе успел засветить Павел и в какие скандальные ситуации с ними попадал.

Почему "Паша Мерседес"

Свое прозвище митрополит Павел, занимавший должность наместника Киево-Печерской лавры с 1994 по 2023 год, получил из-за нескрываемой любви к дорогим автомобилям соответствующей марки. При этом сам церковнослужитель объяснял это не прихотями, а необходимостью и цитировал героя романа "Золотой теленок" культового афериста Остапа Бендера, мол, "автомобиль – не роскошь, а средство передвижения".

"Ездим? Да, ездим на автомобилях. У меня "Мерседес". Это не роскошь, а средство передвижения. Если бы выпустили хорошую нашу машину, я бы ездил на ней. Я не вижу здесь ничего такого", – бесцеремонно заявлял Павел, когда его об этом спрашивали.

На упреки, что он ездит по "Мерседесу" даже Лаврой, он отвечал, что ему уже за 50 лет и его беспокоят суставы и сахарный диабет.

Хотя такие откровения от него – большая редкость. Чаще он просто хамил журналистам, когда те пытались получить от него комментарий относительно дорогих авто, а иногда даже распускал руки.

Так, в 2011 году назвал душевнобольным журналиста, который попросил прокомментировать появившиеся в СМИ фотографии его машины. А в 2012-м после вопроса о "шикарных авто батюшек" вообще набросился на журналистку, заломил ей руки и забрал мобильный телефон, на который она записывала комментарий. После огласки он вернул телефон вместе с шоколадкой и иконой, но последние записи уже отсутствовали.

В каких авто видели "Пашу Мерседеса"

В разное время митрополит Павел "засветил" три автомобиля элитного класса, все марки "Мерседес": Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC, Mercedes-Benz V 220 CDI и Mercedes-Benz S 500 4MATIC. Рассмотрим их поподробнее.

Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC – это пятидверный семиместный полноприводный внедорожник, производимый компанией Mercedes-Benz с 2009 года. 4MATIC – это маркетинговое название системы постоянного полного привода немецкого концерна Daimler AG.

Этот кроссовер оснащен 3,0-литровым шестицилиндровым турбодизельным двигателем F/INJ и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива составляет 7,7 л на 100 км. Максимальная скорость – 220 км/ч, а до сотни автомобиль разгоняется за 9,5 с.

Эта модель имеет трехзвездный уровень безопасности, выражающийся в наличии системы контроля стабильности, антиблокировочной системы тормозов, системы подготовки аварийных ситуаций Presafe, восьми подушках безопасности, активных передних подголовников и системы предупреждения давления в шинах.

Именно на этом автомобиле 2 октября 2022 года Павла задержали украинские пограничники при попытке вывезти за границу церковное имущество, в том числе иконы. Сам задержанный объяснял эту оказию тем, что якобы "ехал в Молдову на диагностику", а иконы были "приобретены в церковной лавке и не имеют исторической ценности".

Mercedes-Benz V 220 CDI – люксовый минивэн V-класса, производимый компанией Mercedes-Benz с 2014 года.

Этот пассажирский бус оснащен 2,1-литровым четырехцилиндровым дизельным двигателем OM 651 DE 22 LA мощностью 163 лошадиные силы.

Внутренняя отделка минивэна построена вокруг 40-дюймового телевизора Sony Bravia LED TV с поддержкой 3D, к которому подключены ТВ-тюнер и игровая приставка Sony PlayStation 3. Кроме того, на телевизор может выводится изображение с Mac Mini. Также автомобиль напичкан цифровыми устройствами фирмы Apple: iPad, iPhone и iPod – они используются для управления всеми мультимедийными функциями системы. Напротив телевизора располагаются два кожаных кресла, с возможностью трансформации в горизонтальное положение, подставкой для ног, складными столиками, а также неподалеку находится холодильник.

Mercedes-Benz S 500 4MATIC – автомобиль, в котором Павла видели чаще всего. Он производится компанией Mercedes-Benz с 1991 года в кузовах седан, купе, кабриолет и лимузин. На сайте официального дилера Mercedes-Benz в Киеве и области такой автомобиль стоит без малого 6,3 миллиона гривен.

"Мерседесы" класса S 500 обладают бензиновым двигателем V8 объемом 4,7 литра и мощностью 435 лошадиных сил с семиступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Расход топлива составляет 9,6 литров на 100 километров, а до сотни автомобиль разгоняется за 5 секунд. Максимальная скорость может достигать 250 км/ч.

Автомобили этой модели могут иметь эксклюзивные дизайн-пакеты комплектации и отделки салона, в соответствии с индивидуальными пожеланиями и предпочтениями заказчика.

Именно на этом автомобиле Павел Лебедь выезжал из Лавры после оглашения ему подозрения сотрудниками СБУ.

Также на этом автомобиле ранее, еще в 2015 году, водитель Павла Лебедя нарушил правила дорожного движения, за что его остановила полиция. Правоохранители требовали у водителя предъявить удостоверение, но к ним из салона вышел сам Павел и пафосно заявил: "Если я разрешу – возьмете, не разрешу – не возьмете". На реплику правоохранителя, что водитель нарушил ПДД, Павел огрызнулся: "Ничего, слава Богу". После этого они с водителем сели в авто и уехали, так и не показав документы.

Смертный грех "Паши Мерседеса"

В христианстве есть такое понятие, как смертный грех. Под этим термином понимают сознательно и добровольно совершенный грех, способствующий разрыву единства человека с другими людьми и Богом.

Всего Церковь насчитывает семь смертных грехов, третьим среди которых идет жадность или же серебролюбие, а если дословно, то "желание материального богатства с пренебрежением к богатству духовному".

Казалось бы, митрополит какой-никакой Церкви (самопровозглашенная много веков назад каноничность РПЦ, которой подчиняется УПЦ МП, вызывает у историков большие сомнения) и наместник величайшей православной святыни на славянских землях должен быть примером для других, но нет. Всю дорогу Павла Лебедя сопровождали спровоцированные им скандалы, в том числе материального характера.

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В частности, на вручение подозрения к правоохранителям Павел вышел в шарфе Louis Vuitton за 700 долларов, с телефоном iPhone стоимостью 2000 долларов и ручными часами Patek Philippe, которые стоят более 35 000 долларов. При обыске в доме Павла тоже нашли недешевые вещи, в частности большую статуэтку в виде золотой рыбы, инкрустированной драгоценными камнями. Само здание с колоннами и дорогой золотой отделкой тоже мало напоминает скромную обитель священника.

По большому счету, впервые митрополита Павла в более-менее скромной одежде люди увидели только на заседании суда, когда ему избиралось мера пресечения. Очевидно, уже бывший наместник Лавры хотел таким образом давить на жалость, но его замысел провалился – на "Пашу Мерседеса" надели электронный браслет прямо в зале суда и увезли под круглосуточный домашний арест.

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