Ума палата: как перевести это на украинский

Среди разнообразия фразеологизмов есть те, которые мы часто употребляем в бытовом языке, даже не догадываясь, что фактически это русизмы. Например, многие слышали выражение "ума палата".

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, что означает этот фразеологизм и какими вариантами его лучше заменить. Обычно так говорят об очень умном человеке.

"Ума палата" говорят о человеке достаточно умном и образованном. То есть, можно сказать, что ум сравнивают с палатой – большим и просторным помещением. Речь идет о том, что в голове этого человека много места для мыслей, идей и знаний.

Русско-украинский словарь устойчивых выражений предлагает следующие соответствия:

розуму сила;

дуже (вельми) розумний;

розуму як накладено;

розуму на трьох стане;

розуму наче два клали, а третій топтав.

Также можно сказать:

розумний як книжка;

голова добре варить;

мудрий як сова;

має голову на плечах;

макітра розуму;

розуму не позичати.

Слово "палата", кстати, используется не только в значении отдельного пространства в больнице. В древности так говорили о большом, богатом доме с многочисленными комнатами или дворце. Также "палатой" называли большую и богато украшенную комнату.

Цвітуть сади; біліють хати, А на горі стоять палати, Неначе диво (Тарас Шевченко).

Коли ти мені вірний та любий, на тобі ключі од усіх моїх палат. Ходи скрізь та правуй і порядкуй (Іван Нечуй-Левицький).

Гострим ножем стинають, несуть нас [квіти] у велику хату у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду (Леся Українка).

Я хоч і знаю, де його палата, але заглядати до неї ніколи досі не подумав (Іван Франко).

Есть также давняя украинская пословица "розуму палата, та ключ від неї загублений".

Также OBOZ.UA рассказывал, что в разговорном языке есть такое популярное выражение как "клепаный язык". Есть и другие фразеологизмы, которыми можно заменить это выражение.

Кстати, даже обычное наречие "далеко" можно точно заменить фразеологизмами. Кроме известных фраз "де козам роги правлять" или "у чорта на болоті" есть другие интересные соответствия. Детальнее – читайте в материале.

Кроме того, мы объясняли, как заменить украинскими вариантами фразеологизм "на безрыбье и рак рыба".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.