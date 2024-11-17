Как колоритно заменить слово "далеко": интересные варианты
Фразеологизмы – особые обороты речи, сформировавшиеся на основе исторических и культурных традиций. Эти словосочетания часто воспринимаются как единое целое и передают понятие через его приметные признаки или метафору. Фразеологизмы придают образности и колорита.
Например, обычное наречие "далеко" можно заменить интересными постоянными выражениями. Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" привела примеры.
Дальнее расстояние можно выразить с помощью следующих фразеологизмов:
- де Макар телят пасе;
- де козам роги правлять;
- куди ворон сміття не заносить;
- у чорта на болоті.
Эти фразеологизмы можно встретить и в творчестве классиков:
І кепсько ж вони з оцим ділом справляються! Скільки-то люду через їх відвідування пішло на казенні хліби, а дехто попхався аж туди, де Макар телят пасе! (Панас Мирний).
Бодай вже ти задубів, як маєш сидіти десь у чорта в зубах! (Михайло Коцюбинський)
Перелякані магнати
Стали задом рачкувати
Й опинились в грізний час
Де Макар телят не пас
(Володимир Іванович).
Кроме того, в народном творчестве встречаются и следующие варианты:
- за горами й долами;
- на краю світу;
- де волам роги правлять, а кіз кують підковами;
- скільки (куди, доки) око (зір) сягає.
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