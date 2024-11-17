Как колоритно заменить слово 'далеко': интересные варианты

Фразеологизмы – особые обороты речи, сформировавшиеся на основе исторических и культурных традиций. Эти словосочетания часто воспринимаются как единое целое и передают понятие через его приметные признаки или метафору. Фразеологизмы придают образности и колорита.

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Например, обычное наречие "далеко" можно заменить интересными постоянными выражениями. Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" привела примеры.

Дальнее расстояние можно выразить с помощью следующих фразеологизмов:

де Макар телят пасе;

де козам роги правлять;

куди ворон сміття не заносить;

у чорта на болоті.

Эти фразеологизмы можно встретить и в творчестве классиков:

І кепсько ж вони з оцим ділом справляються! Скільки-то люду через їх відвідування пішло на казенні хліби, а дехто попхався аж туди, де Макар телят пасе! (Панас Мирний).

Бодай вже ти задубів, як маєш сидіти десь у чорта в зубах! (Михайло Коцюбинський)

Перелякані магнати

Стали задом рачкувати

Й опинились в грізний час

Де Макар телят не пас

(Володимир Іванович).

Кроме того, в народном творчестве встречаются и следующие варианты:

за горами й долами;

на краю світу;

де волам роги правлять, а кіз кують підковами;

скільки (куди, доки) око (зір) сягає.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точить балясины" и когда его следует употреблять.

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