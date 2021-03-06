"Укрзалізниця" к 8 марта запустит спецрейсы из "красной" зоны. График

"Укрзалізниця" планирует выполнить пять специальных рейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей, чтобы с 8 марта перевезти из карантинных зон более 3 тысяч пассажиров.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале в субботу, 6 марта. По его словам, в ближайшие дни будет открыта продажа билетов на следующие рейсы:

043/044 Ивано-Франковск – Киев, отправление 8 марта в 21:55, прибытие 9 марта в 8:48.

007/008 Черновцы – Киев, отправление 8 марта в 21:08, прибытие 9 марта в 9:07.

149/150 Ворохта – Полтава, отправление 8 марта в 13:51, прибытие 9 марта в 10:38.

135/136 Черновцы – Одесса, отправление 9 марта в 15:35, прибытие 10 марта в 10:01.

117/118 Черновцы – Киев, отправление 9 марта в 19:46, прибытие 10 марта в 08:08.

"Спасибо "Укрзалізниці", коллегам из Министерства здравоохранения и облгосадминистрациям за оперативную работу. Путешествуем безопасно!", – говорится в сообщении главы министерства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину, в результате чего Ивано-Франковская и Черновицкая области оказались в "красной" зоне. 4 марта к ним присоединилась Житомирская область, а с 8 марта присоединится Закарпатская.

Напомним также, ранее "Укрзалізниця" приостановила продажу ж/д билетов в областях "красной" зоны.