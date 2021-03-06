В Украине еще одну область внесли в 'красную' карантинную зону

С понедельника, 8 марта, Закарпатскую область внесли в "красную" карантинную зону. Это связано со стремительным распространением коронавируса в этом регионе.

Соответствующее решение приняли 6 марта на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook.

"Сегодня (6 марта. – Ред.) состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", – написал Немчинов.

Напомним, 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину, в красной зоне оказались две области: Ивано-Франковская и Черновицкая.

На Прикарпатье больницы забиты пациентами, медики работают на износ, регион оградили блокпостами.

На Буковине COVID-19 ударил даже по детям, стали часто болеть и взрослые, которые не имеют сопутствующих заболеваний.

На Закарпатье начинает набирать обороты эпидемия коронавируса. Реанимации области переполнены тяжелыми пациентами, растет смертность. Более того, врачи говорят, что в регион из Европы попал новый штамм COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, со вторника, 9 марта, многие школы в украинских городах переходят на дистанционное обучение и каникулы. Это связано с тем, что в этих регионах ухудшилась эпидситуация из-за распространения COVID-19.