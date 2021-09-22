Украину ждет еще две волны тепла: синоптик озвучил детальный прогноз

В октябре в Украине ожидается еще два периода потепления. Их можно назвать "бабьим летом".

Об этом рассказал OBOZREVATEL народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, волны тепла придут в страну 10-15 и 21 октября.

Согласно погодным графикам Горбаня, первая половина октября будет гораздо теплее, чем вторая половина сентября.

Так, в центральных регионах Украины первое "бабье лето" наступит с 10 по 15 октября. Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса.

Второе "бабье лето" будет коротким – всего один день, 21 октября. Тогда столбик термометра поднимется к отметке +15…+17 градусов.

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Даты потепления на юге Украины фактически совпадают с датами для центра. Первое ожидается 13-14 октября с температурами на уровне +18…+21 градус, второе – 21 октября с +14…+16 градусами.

Как писал OBOZREVATEL, в ближайшие несколько дней в Украине ожидается резкое похолодание, на поверхности почвы заморозки. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Синоптик Укргидрометцентра Александра Хала рассказала, что уже на следующей неделе в Украине может быть теплее, чем на выходных.