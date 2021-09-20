В Украине похолодает еще сильнее, но тепло скоро вернется: эксклюзивный прогноз погоды

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Жизнь
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В Украину ближе к выходным вернется теплая погода

В Украине наступила метеорологическая осень. И хоть в течение ближайших дней погода будет довольно некомфортной, уже ближе к выходным в страну вновь придет тепло.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала. По ее словам, о бабьем лете говорить рано, но уже на следующей неделе в Украине может быть еще теплее, чем на выходных.

Дожди в Украине прекратятся.
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В Украине на несколько дней задержится похолодание

В ближайшие дни температурный фон в Украине немного снизится. Будет еще холоднее. В частности, во вторник и среду, 21-22 сентября. Например, в Киеве дневные максимумы будут составлять всего +8... +10 градусов. В ночные часы температуры будут еще ниже, +4... +6 градусов. Подобная ситуация будет на большей части территории страны.

Заморозков мы пока не прогнозируем, потому что погода более облачная, соответственно, сильного выхолаживания приземного слоя атмосферы не будет.

Конечно, на юге и востоке температурные показатели будут несколько выше, но в целом похолодает по всей Украине. Наиболее прохладно будет на западе и на севере.

В ближайшие дни погода будет облачная и влажная, с небольшими кратковременными дождями, так как циклон будет продолжать влиять на территорию Украины.

До среды и четверга включительно у нас сохранится холодная погода. В ближайшие дни осадков будет становиться меньше, но облачная погода еще сохранится. Далее циклон постепенно будет отходить в северо-восточном направлении и покидать территорию Украины.

Выходные будут теплыми

Потепление вернется в конце текущей недели, ближе к выходным. Температура начнет расти. Будет теплеть до +14... +16 градусов.

С началом следующей недели возможны еще более высокие температурные показатели, к нам снова поступит более теплая воздушная масса. Поэтому можно сказать, что теплая погода еще впереди.

Украину ждет новое бабье лето.
В Украине будет еще одно бабье лето

Этот период потепления пока что нельзя назвать бабьим летом. Когда над Украиной снова будет антициклон, период солнечной, безветренной, спокойной погоды, тогда – да.

Первое бабье лето обычно наблюдается после первых осенних заморозков – оно уже завершилось. Скорее всего, будет еще и другое, потому что таких периодов осенью, когда над Украиной господствует антициклон, может быть несколько.

Что о погоде на неделю говорит Укргидрометцентр?

На понедельник, 20 сентября, там прогнозируют прохладную погоду с дождями на большей части территории страны. Осадков в этот день не будет только на юге. В центре и на западе дневная температура не будет превышать отметки +13 градусов, ночная +9 градусов. На юге ожидается до +19 днем и до +11 ночью.

Прогноз погоды на 20 сентября от Украинского гидрометцентра

Во вторник, 21 сентября, дожди уйдут с большей части территории Украины. Они останутся только на востоке. Но температурные показатели будут почти такими же, как и в предыдущий день.

Прогноз погоды на 21 сентября от Украинского гидрометцентра

В среду, 22 сентября, станет прохладнее на несколько градусов. В страну снова придут небольшие дожди. Они охватят запад и центр. На востоке и юге установится солнечная погода, однако будет достаточно прохладно – не более +15 днем.

Прогноз погоды на 22 сентября от Украинского гидрометцентра

В четверг, 23 сентября, дождевой фронт переместится на восток страны. Температура днем будет достигать +11... +12 градусов, на юге до +17.

Прогноз погоды на 23 сентября от Украинского гидрометцентра

В пятницу, 24 сентября, на западе вновь возможны кратковременные дожди, но температуры пойдут вверх. Они почти сравняются по всей территории страны и будут достигать +15... +16 градусов днем и +6... +8 градусов ночью.

Прогноз погоды на 24 сентября от Украинского гидрометцентра
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