В Украине похолодает еще сильнее, но тепло скоро вернется: эксклюзивный прогноз погоды

В Украине наступила метеорологическая осень. И хоть в течение ближайших дней погода будет довольно некомфортной, уже ближе к выходным в страну вновь придет тепло.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала. По ее словам, о бабьем лете говорить рано, но уже на следующей неделе в Украине может быть еще теплее, чем на выходных.

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В ближайшие дни температурный фон в Украине немного снизится. Будет еще холоднее. В частности, во вторник и среду, 21-22 сентября. Например, в Киеве дневные максимумы будут составлять всего +8... +10 градусов. В ночные часы температуры будут еще ниже, +4... +6 градусов. Подобная ситуация будет на большей части территории страны.

Заморозков мы пока не прогнозируем, потому что погода более облачная, соответственно, сильного выхолаживания приземного слоя атмосферы не будет.

Конечно, на юге и востоке температурные показатели будут несколько выше, но в целом похолодает по всей Украине. Наиболее прохладно будет на западе и на севере.

В ближайшие дни погода будет облачная и влажная, с небольшими кратковременными дождями, так как циклон будет продолжать влиять на территорию Украины.

До среды и четверга включительно у нас сохранится холодная погода. В ближайшие дни осадков будет становиться меньше, но облачная погода еще сохранится. Далее циклон постепенно будет отходить в северо-восточном направлении и покидать территорию Украины.

Потепление вернется в конце текущей недели, ближе к выходным. Температура начнет расти. Будет теплеть до +14... +16 градусов.

С началом следующей недели возможны еще более высокие температурные показатели, к нам снова поступит более теплая воздушная масса. Поэтому можно сказать, что теплая погода еще впереди.

Этот период потепления пока что нельзя назвать бабьим летом. Когда над Украиной снова будет антициклон, период солнечной, безветренной, спокойной погоды, тогда – да.

Первое бабье лето обычно наблюдается после первых осенних заморозков – оно уже завершилось. Скорее всего, будет еще и другое, потому что таких периодов осенью, когда над Украиной господствует антициклон, может быть несколько.

На понедельник, 20 сентября, там прогнозируют прохладную погоду с дождями на большей части территории страны. Осадков в этот день не будет только на юге. В центре и на западе дневная температура не будет превышать отметки +13 градусов, ночная +9 градусов. На юге ожидается до +19 днем и до +11 ночью.

Во вторник, 21 сентября, дожди уйдут с большей части территории Украины. Они останутся только на востоке. Но температурные показатели будут почти такими же, как и в предыдущий день.

В среду, 22 сентября, станет прохладнее на несколько градусов. В страну снова придут небольшие дожди. Они охватят запад и центр. На востоке и юге установится солнечная погода, однако будет достаточно прохладно – не более +15 днем.

В четверг, 23 сентября, дождевой фронт переместится на восток страны. Температура днем будет достигать +11... +12 градусов, на юге до +17.

В пятницу, 24 сентября, на западе вновь возможны кратковременные дожди, но температуры пойдут вверх. Они почти сравняются по всей территории страны и будут достигать +15... +16 градусов днем и +6... +8 градусов ночью.