В Украине сильно похолодает, ударят заморозки: синоптики озвучили прогноз

В ближайшие несколько дней в Украине ожидается резкое похолодание, на поверхности почвы заморозки. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Об этом говорится в метеорологическом предупреждении в Telegram ГСЧС. Ночью 22 сентября в западных областях, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, заморозки 0-3 градуса.

По данным сайта Укргидрометцентра, 22 сентября в северных, днем также в западных и центральных областях местами небольшие дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+6 градусов, днем +7...+11 градусов; в южной части и восточных областях ночью +4...+9 градусов, днем +10...+14 градусов.

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В Киеве в среду местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +4...+6 градусов тепла, днем +7...+9 градусов.

В четверг, 23 сентября, дожди почти по всей Украине, кроме Волынской, Ривненской, Хмельницкой и Херсонской областей.

На Западе, в центре и на севере ожидается +3...+6 градусов ночью, +7...+11 днем, на юге и востоке +4...+8 градусов ночью, +10...+14 градусов днем.

В пятницу, 24 сентября, дождь обойдет восточные и южные регионы, но пройдет местами на остальной территории страны. Температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла, ночью – от 4 до 9 выше нуля.

В субботу, 25 сентября, в Украине будет практически без осадков. "Покапать" может в Киеве, на севере и востоке. Температура ночью +6...+8 градусов; днем +11...+16 градусов; на юге страны ночью +8...+13 градусов, днем +15...+20 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Укргидрометцентра Александра Хала рассказала, что уже на следующей неделе в Украине может быть теплее, чем на выходных.