Украину зальет дождями и грозами: появился свежий прогноз погоды

В среду, 12 мая, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и грозы. Погода ухудшится из-за прихода атмосферных фронтов.

Такой прогноз обнародовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, частично избежит осадков только Запад страны, но на Закарпатье также пройдет дождь.

"Атмосферные фронты в среду будут главными ньюсмейкерами погоды. Циклон, который сейчас находится в восточных областях Украины, будет выкручиваться против часовой стрелки, как он обычно и движется, и тянуть за собой своих бедных родственников – фронты. Такая синоптическая ситуация приведет в большинстве областей Украины 12 мая периодические дожди и местами грозы. Избегут осадков западные области, однако Закарпатье польет дождями другой, подкарпатский циклончик", – объяснила метеоролог.

Что касается Винниччины, Житомирщины и Одесщины, то там будет преобладать сухая погода. Ветер по всей территории Украины –порывистый, колючий и преимущественно северо-восточного направления.

Также Диденко предупредила украинцев, что кроме осадков, в регионы придет похолодание. Так, в ночь на 12 мая столбики термометров не поднимутся выше +7...+11 градусов, а на крайнем севере – выше +4...+7 градусов. Дневная температура будет колебаться в пределах +12...+ 17 градусов. Несколько теплее будет только на западе, в районе +15...+21 градусов, а на Закарпатье вообще ожидается +25 градусов.

В Киеве 12 мая также стоит ожидать снижения температуры: днем в пределах + 15...+16 градусов. Кое-где в столице возможен незначительный дождь. Ветер восточного направления будет порывистым.

"Вторая половина недели вернет в Украину тепло, однако не без дождей. А мы пока все ожидаем каштаны и сирень", – подытожила синиптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения условий. Так, в юго-восточной части страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на юге, востоке и центре будет повышена пожарная опасность, а в Карпатах – значительная снеголавинная опасность. Кроме того, на востоке, юге и в части центральных областей пойдут дожди.

В то же время Диденко прогнозировала, что во вторник в ряде регионов Украины потеплеет до +17...+22 градусов.