В Украине потеплеет до +22, но не везде: появился прогноз на 11 мая

Во вторник, 11 мая, в некоторых областях Украины прогнозируют потепление до +17 +22 градусов.

Холоднее будет в Крыму, в городе Днепр с районами и в восточных областях – +12 +16 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра будет солнце и, соответственно, погода обещает быть сухой. Но украинские метеоусловия этой весной все время стремятся неординарности. Поэтому с докладом на тему атмосферной нестабильности выступит циклон, который 11 мая расположится на востоке Украины", – написала Диденко.

По словам синоптика, циклон приведет дожди и порывистый ветер в восточных областях, в Крыму, на Полтавщине, Днепропетровской области, захватит Сумскую, Николаевскую области, часть Черкащины и Кропивницкого с районами.

"Киевляне! Завтра в столице будет светить солнце, никаких дождей, заморозков, в течение дня ожидаются роскошные +20 +22 градуса", – уточнила она.

Диденко добавила, что уже в среду-четверг немного похолодает до +14 +16 градусов. С пятницы снова потеплеет, но придут дожди.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по данным синоптиков лето-2021 в Украине ожидается жарким, но на смену солнечным дням будут приходить дожди и грозы. В то же время в июне будет меньше дождей, чем в июле и августе.