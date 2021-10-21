Украину накрыли облака с диоксидом серы с вулкана на Ла-Пальме: возможны кислотные дожди. Карта

Воздушные массы с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2, которые образовались в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма (Испания), достигли территории Украины. В частности, превышение наблюдаются на значительных высотах – 10-15 км.

Об этом в четверг, 21 октября, сообщили на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. В то же время, в приземном слое атмосферы превышений нет, поэтому на воздух это значительным образом не влияет.

Однако в Укргидрометцентре предупредили: в случае выпадения осадков образуется слабокислый дождь. По словам специалистов, он не опасен для окружающей среды.

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В течение следующих суток, 22 октября, облака с повышенным уровнем концентрации SO2 должны полностью покинуть территорию Украины. По прогнозам, они будут отходить в восточном направлении.

"К тому же, синоптическая ситуация в Украине сейчас является динамической – воздушные массы будут довольно быстро перемещаться по территории нашей страны в ближайшие дни", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель директора Института геофизики им. С. Субботина НАН Украины Александр Кендзера в комментарии OBOZREVATEL отметил, что с точки зрения возможных землетрясений извержение вулкана на Ла-Пальме не составляет для нашей страны опасности, поскольку остров расположен слишком далеко. Однако, по его словам, подобные вулканы могут быть опасными с точки зрения выбросов в атмосферу.

При этом, как добавила руководитель "Экопатруля" Татьяна Лампика, в Украине нет системы мониторинга атмосферного воздуха, поэтому оценить влияние вулкана на атмосферу нет возможности. В то же время эколог согласилась, что остров Ла-Пальма расположен слишком далеко, чтобы извержение вулкана на нем могло отображаться на качестве воздуха в Украине.

Как писал OBOZREVATEL:

извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма началось 19 сентября. Были эвакуированы тысячи местных жителей, вулкан разрушил более тысячи домов.