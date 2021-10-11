На Гавайях, где извергается вулкан Килауэа, произошли землетрясения магнитудой 6,2. Фото

На фоне извержения вулкана Килауэа на Гавайях (США) 10 октября произошло два сильных землетрясения возле побережья. Они вызвали падение предметов и напугали жителей.

Национальная служба погоды в Гонолулу заверила, что угрозы цунами нет. Об этом сообщает U.S.News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным американской геологической службы, первые подземные толчки силой 6,1 балла по шкале Рихтера были зафиксированы примерно в 27 км к югу от Наалеху. Спустя почти 20 минут в том же районе произошло землетрясение магнитудой 6,2.

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В домах и многих зданиях попадали предметы, но о разрушениях не сообщалось. В Министерстве транспорта Гавайев подчеркнули, что в результате землетрясений взлетно-посадочные полосы аэропортов, торговые гавани или автомобильные мосты не пострадали. О травмах людей информации тоже не поступало.

Издание CNN пишет о схожей ситуации на испанском острове Ла-Пальма. По данным Национального геологического института страны (ING), 10 октября там зафиксировали 21 сейсмическое движение. Самое сильное из которых – 3,8 балла сотрясло землю в поселке Масо, городах Фуэнкалиент и Эль-Пасо.

А в то время как серия подземных толчков сотрясала землю, глыбы расплавленной лавы размером с трехэтажные здания продолжали катиться по склону вулкана Кумбре-Вьеха.

Пресс-секретарь ING Ставрос Мелетлидис сообщил, что 9 октября там произошло частичное обрушение конуса возле выходного отверстия вулкана.

"Оно вызвало выброс больших блоков лавы и появление новых потоков, которые проходят через уже эвакуированные районы. Лава достигла промышленной зоны Камино де ла Гата и новых зданий", – добавили в Департаменте национальной безопасности Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, извержение вулкана Килауэа на Гавайях началось в ночь на 30 сентября. Тогда же Большой остров всколыхнула серия подземных толчков. Их плотность и интенсивность постоянно нарастала.