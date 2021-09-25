На испанской Ла-Пальме эвакуируют жителей трех городов из-за усиления активности вулкана. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Активизация вулкана на острове Пальма

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Пальма, единственный действующий на Канарах (Испания), активизировался. После нескольких дней извержения в породе открылось еще два устья, а власти решили эвакуировать еще больше местных жителей.

Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил портал La Provincia. По данным Геологического и горного института Испании (IGME), реки лавы двигаются по склонам со скоростью около 60-80 метров в час (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Служба авиационных работ IGME заявила, что взрывоопасность и интенсивность пирокластического облака увеличилась. Речь идет о потоке горячего газа и вулканического вещества (вместе известные как тефра). Причиной эксперты назвали появление на вулкане двух новых отверстий, из которых извергается лава.

Видео дня
Извержение вулкана в Испании

Как передает El Mundo, испанские власти уже эвакуировали тысячи жителей населенных пунктов Таджуйи, Таканде де Арриба, Таканда де Абахо из опасений, что конус вулкана может сместиться.

Издание пишет, что в пятницу извержение "вступило в новую фазу", хотя несколько дней перед этим наблюдалось относительное "затишье", а основной поток замедлился.

Столб пепла на острове Пальма уже достиг высоты шести километров над уровнем моря. Полеты из местного аэропорта пришлось приостановить.

Кумбре-Вьеха
Вулкан Кумбре-Вьеха

Добавим: извержение Кумбре-Вьеха началось 19 сентября около озера Кабеса-де-Вака в муниципалитете Эль-Пасо.

Как ранее писал OBOZREVATEL, вулкан Кумбре-Вьеха дремал более 50 лет. Его извержение уже разрушило сотню домов, всех туристов вывезли из зоны риска.

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