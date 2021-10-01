На Канарских островах лава от извергающегося вулкана разрушила более тысячи зданий. Фото и видео

Вулкан на острове Ла-Пальма на Канарских островах (Испания) уже более 10 дней выбрасывает разрушительный "коктейль" из пепла, дыма и лавы. В результате были разрушены более тысячи зданий.

Об этом сообщают Reuters и BBC. Также уничтожены банановые плантации, дороги и другая инфраструктура (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В общем лава выжгла более 268 гектаров земли. Стоимость нанесенного ущерба оценивается в более 400 миллионов евро.

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"Я действительно думала, что это будет мой райский остров", – говорит владелица ювелирного магазина в Тасакорте, небольшом прибрежном городке, через который лава пробивалась к морю, разрушая дома и фермы.

Всего было эвакуировано более 6 тысяч человек, в том числе 400 туристов, которых доставили на соседний остров Тенерифе.

Лава достигла океана незадолго до полуночи 28 сентября, в километре к западу от Тасакорте, и образовала скалистый выступ шириной более 500 метров.

Достигнув воды, лава быстро остывает, скрепляясь с обрывом и увеличивая территорию острова.

Несмотря на опасения, что токсичные газы из лавы вступят в реакцию с морской водой, власти заявили, что воздух остается безопасным для дыхания.

Ла-Пальма один из самых западных и маленьких Канарских островов. Он не так популярен среди туристов, как некоторые из его соседей.

Как сообщал OBOZREVATEL, вулкан Кумбре-Вьеха дремал более 50 лет.