Извержение вулкана на Канарах опасно для Украины? Сейсмолог и эколог дали ответ

Извержение вулкана на острове Ла Пальма (Канарские острова, Испания) не представляет опасности для Украины с точки зрения возможных землетрясений. Однако оценить его влияние на качество воздуха в нашей стране на сегодняшний день невозможно.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал заместитель директора Института геофизики им. С.Субботина НАН Украины Александр Кендзера и глава общественного совета при Экологической инспекции Днепропетровской области, руководитель "ЭкоПатруля" Татьяна Лампика.

Как пояснил Кендзера, остров Ла Пальма расположен "на мощном сейсмоактивном поясе". "Там сходятся три крупных тектонических плиты – евразийская, на которой находится Украина, африканская и атлантическая плита", – рассказал он.

Видео дня

Ученый добавил, что эти плиты находятся в постоянном движении. За счет этого в них периодически накапливается напряжение, которое может реализоваться в виде извержений вулканов или землетрясений.

Кендзера подчеркнул, что вулкан Ла Пальма не представляет опасности для Украины в плане возможных землетрясений. "Это слишком далеко. Сейсмические события так тесно между собой не связаны", – пояснил он.

Но подобнее вулканы могут быть опасными с точки зрения выбросов в атмосферу, подчеркнул ученый.

"Вулканическая пыль состоит из огромного количества мелких, но очень крепких соединений. Если они попадают в атмосферу, они могут привести к порче двигателей самолетов. Поэтому, если не изучать эти шлейфы, можно много потерять", – заметил он.

В этом контексте Кендзера добавил, что во время мощного извержения вулкана в Исландии в марте текущего года над Украиной и значительной частью Европы было прекращено авиасообщение. "На всякий случай запретили, хотя, как оказалось потом, до Украины этот шлейф не дошел", – напомнил он.

Говоря о влиянии извержения вулкана в Ла Пальма на атмосферу в Украине, Лампика констатировала, что в Украине просто нет возможности оценить его. "У нас нет государственной системы мониторинга атмосферного воздуха, которая бы быстро давала нам понятную картину, она только выстраивается. Поэтому такие вещи мы не можем отследить", – сказала она.

Вместе с тем эколог заметила, что остров Ла Пальма находится слишком далеко, чтобы извержение вулкана на нем могло отражаться на качестве воздуха в Украине.

Лампика заметила, что заметное влияние на атмосферу нашей страны могут оказать события, происходящие в близлежащих странах. Например, выбросы или аварии на предприятиях химической промышленности.

Как писал OBOZREVATEL: