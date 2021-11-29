Украину накроют дожди со снегом, надвигается похолодание: синоптики дали прогноз. Карта

К концу понедельника, 29 ноября, и в начале календарной зимы погода в Украине возьмет курс на похолодание. Области будут периодически накрывать дожди с переходом в снег, из-за усиления ветра и тумана объявлен I уровень опасности метеоусловий.

Ближе к выходным в стране немного потеплеет, но осадки продолжатся. Об этом свидетельствует прогноз на начало недели от синоптиков Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

Погода 29 ноября

На этот понедельник специалисты прогнозировали значительные дожди в восточных и центральных регионах. Карпаты же засыпало снегом, из-за которого в горах наблюдалась ограниченная видимость.

Видео дня

На юге и востоке из-за порывов ветра 15-20 м/с объявили I уровень (желтый) опасности погодных условий.

В то же время до конца дня сохранится сравнительно теплая температура воздуха – на уровне +7…+13 °С, до +15 местами на юге, но в пределах +2…+6 в части западных областей. Синоптик Наталья Диденко уточнила, что 29 ноября погоду в стране предопределит циклон Benedikt.

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Во вторник с ночи и днем снег будет идти на западе и Житомирщине. Ночью дождь с переходом в снег, в частности мокрый, прогнозируется также на востоке, Днепропетровщине, Херсонщине. Днем в этих регионах возможен дождь или без существенных осадков. Также их не ожидается на Хмельнитчине, Киевщине, Черниговщине, в центральной и центрально-восточной части страны, в Николаевской и Одесской областях.

Ночью столбики термометров покажут -1… +1 °С в западной и северо-восточной частях, до +2 в центре, в пределах +3… +7 на востоке и юге. Дневная температура существенно не повысится, только на Луганщине, Донтечине и в Крыму до +5… +10 °С. Ветер разных направлений, 7-12 м/с.

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Первый день зимы-2021 обещает быть холоднее, чем последний день осени. Температура воздуха ночью установится на уровне -1… +3 °С, днем почти повсеместно будет такой же, и только на востоке и юге максимально повысится до +5… +7 °С.

В центре, на севере, востоке и юге ночью и днем без существенных осадков, только в Крыму и Херсонской области в темную пору будет идти снег. На западе, Житомирщине и Винниччине снег прогнозируют в течении всех суток, днем из-за осадков будет облачно. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоды на зиму в Украине. По их словам, в декабре-феврале холод будет чередоваться с теплом.