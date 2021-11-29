Карпаты засыпает снегом, ударил мороз: видимость в горах ограничена. Фото и видео

Утром, 29 ноября, Украинские Карпаты засыпает снегом. Видимость ограничена до 40 метров и ожидается дальнейшее понижение температур.

Об этом сообщили в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост и на портале Snig.info. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Температура воздуха от 0 до –3. Как видно на веб-камерах, поверхность гор уже полностью покрыта снегом, и он продолжает падать.

Напомним, заметать первым снегом горные курорты Украинских Карпат начало еще 23 октября. Температура воздуха упала ниже нуля и составляла около -6 градусов, а также наблюдалась плохая видимость из-за туманов. На видео с веб-камер, размещенных на самых популярных в Украине горнолыжных курортах, было видно, что снег действительно укрыл горные массивы и лес, везде держался мороз, но было солнечно.

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