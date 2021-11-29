Циклон 'Бенедикт' принесет в Украину дожди, мокрый снег и штормовой ветер. Карта

Погода в Украине в понедельник, 29 ноября, будет дождливой во всех областях. Местами пойдет мокрый снег.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также по всей стране ожидается сильный ветер (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Как уточнила синоптик Наталья Диденко, погода будет обусловлена циклоном Benedikt.

Так, осадки охватят всю страну. На востоке и в центре дожди будут значительными, а на западе они будут сопровождаться мокрым снегом.

Также в большинстве регионов порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Видео дня

Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10 тепла, в западных областях +2… +4.

Днем синоптики прогнозируют от 7 до 15 тепла, в Крыму до +15, а вот на западе прохладнее всего – только от 4 до 6 тепла.

В Киеве также дождливо, ночью +4… +6, днем до 9 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, столицу Украины окутал густой туман, который ограничил видимость на дорогах.