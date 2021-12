Украинцы запустили флешмоб #UkrainiansWillResist: Путин, добро пожаловать в ад!

На фоне сообщений разведки о возможности вторжения России на территорию нашего государства, украинцы запустили в сети флешмоб #UkrainiansWillResist – "Украинцы будут сопротивляться". К нему присоединились активисты, военные, волонтеры и политики.

В социальной сети Twitter хэштег попал в тренды. Первое сообщение с хештегом и соответствующим текстом опубликовал в Facebook Андрей Левус, народный депутат XIII созыва от партии "Народный фронт". Он также обнародовал фото с жестом рукой, означающим отказ.

Основной посыл сообщения – несмотря на то, чем завершатся переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, украинцы не будут принимать ультиматумов. Никакого "мира" на условиях России не будет.

"#УкраинцыБудутСопротивляться российским оккупантам! Путин, добро пожаловать в ад!" – говорится в сообщении.

Он призвал украинцев публиковать текст и фото в сети. "Пусть этот жест рукой будет нашим многомиллионным ответом на ультиматумы Путина", – написал Левус.

До флешмобу присоединились экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, депутат Киэвсовета и ветеран АТО Александр Погребиский, украинский военный Игорь Лапин, ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай, военнослужащий и музыкант, фигурант дела про убийство журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, бывший узник Кремля Владимир Балух и другие.

"Украинцы будут сопротивляться врагам, как внешним, так и "внутренним". И нашу способность мир обязательно оценит, когда нация наконец-то решит, что пора возвращать себе свое! Именно в таком контексте мой вам всем фото-респект", – написал Владимир Балух.

К флешмобу присоединялись и другие украинцы:

