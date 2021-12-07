Резников о последствиях вторжения РФ в Украину: это будет кровавая бойня, россияне будут возвращаться в гробах

Министр обороны Алексей Резников заявил, что если Российская Федерация пойдет на военное вторжение в Украину, это закончится для нее кровавой бойней. Также он подчеркнул, что не верит в победу России, отметив, что в случае агрессии сотни россиян будут возвращаться в гробах.

По словам Резникова, разведка Соединенных Штатов права в своих данных о массовом скоплении военнослужащих и техники РФ у границ Украины. Однако министр отметил, что руководство России пока окончательно не приняло решение о вторжении. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Комментируя предстоящий разговор президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, Резников заявил, что ожидает от американского лидера двойных усилий по сдерживанию российской агрессии.

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Кроме того, министр обороны считает, что консолидация западных стран и всесторонняя поддержка Украины помогут сдержать агрессию Москвы и не позволит ей пойти путем военного вторжения.

Как известно, видеоконференция Байдена и Путина состоится вечером 7 декабря.

Напомним, накануне переговоров лидер Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным, запланированная на ближайшую неделю, предусматривает долгий разговор на тему Украины. Такая позиция базируется на прогнозах западных СМИ, которые предсказывают новую эскалацию на Донбассе в первой половине 2022 года.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что путем разработки общих проектов и только через конкретные действия Украина должна делать ставку на фактическую интеграцию с НАТО. В то же время он напомнил, что вступление в Альянс – это решение политическое, которое принимается на основе консенсуса 30 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская разведка выяснила, что Россия может осуществить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может задействовать 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах.