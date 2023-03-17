Украинцы в Дії выбрали новое название для Южной железной дороги: результаты голосования

Украинцы в ходе опроса Дії выбрали новое название для Южной железной дороги. Большинство – 39% – проголосовали за вариант "Харьковская железная дорога".

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Об этом 17 марта сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, в опросе приняли участие более 860,4 тыс. украинцев.

За переименование ЮЖД в Харьковскую железную дорогу отдали голоса 335,6 тыс. пользователей.

"Продолжаем убирать российский след из названий филиалов "Укрзалізниці". ...Спасибо за вашу активность. Это помогает нам развивать электронную демократию. Чтобы мнение каждого украинца учитывалось при принятии решений в стране", – отметил Федоров.

Почему нужно переименовать Южную железную дорогу

Опрос Дії прошел в рамках масштабного проекта "Укрзалізниці" "Железная украинизация". Главная цель – полностью дерусифицировать украинские железные дороги и избавиться от всех советских и российских названий, символов и надписей.

Ранее в этом месяце украинцы выбрали новое название также для Юго-Западной железной дороги – теперь она будет называться Центральной.

Дело в том, что эти две ветви "УЗ" получили названия по географической привязке к Российской империи, хотя территориально расположены в совсем других регионах.

Так, Юго-Западная железная дорога простирается от Черниговщины до Подолья, охватывая территории 5 и частично еще 6 областей Украины.

Южная же охватывает территории Харьковской, Полтавской, Сумской, отдельные районы Черниговской и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинцы в Дії приняли участие в опросе, нужно ли оставлять 8 марта выходным в Украине. Большинство решили, что отменять выходной не нужно.

– Комитет Рады поддержал растаможку автомобилей в Дії. Приложение будет само рассчитывать сумму таможенных платежей.

– В Дії появилась функция проверки статуса строительных документов. В разделе "Моя стройка" отображаются все документы, в которых пользователь указан как заказчик строительства.