В Дії появилась новая функция: как проверить статус строительных документов

У украинцев теперь есть возможность проверить свои строительные документы на портале Дія. Это можно сделать всего в несколько кликов, зайдя в электронный кабинет "Моя стройка".

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В нем отображаются все документы строительной сферы независимо от способа подачи, в которых пользователь указан как заказчик строительства. Об этом сообщили в Министерстве восстановления.

С помощью кабинета теперь можно посмотреть краткую информацию о каждом документе и статусе его рассмотрения органами стройконтроля. Также доступны документы, преимущественно созданные после июля 2020 года, когда начала работу Единая государственная электронная система в сфере строительства. С тех пор было подано 172 тыс. заявлений на получение строительных услуг.

Воспользоваться кабинетом могут как физические, так и юридические лица. Сделать это они смогут, воспользовавшись электронной цифровой подписью КЭП или Дія. Підпис.

Это значительно ускоряет работу, поскольку ранее лицо, которое подавало документы в бумажном виде и не хотело отдельно регистрироваться в ЕГЭСБ, вынуждено было просить ЦНАП или орган строительного контроля проверить статус документа.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Дію вернулась возможность проводить оплату полученных штрафов. По этому поводу военные ВСУ высказали свое мнение и поблагодарили за возможность заплатить штраф онлайн. Солдаты также отметили удобство и высокую скорость оплаты.

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