Украинцы выбрали новое название для Юго-Западной железной дороги, на очереди – Южная: Федоров рассказал о голосовании

Региональный филиал УЗ Юго-Западная железная дорога с центром в Киеве теперь будет называться Центральной. Так решило более 417 тысяч украинцев, проголосовавших в приложении Дія в рамках программы "Украинизация объектов железнодорожного транспорта".

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Теперь граждан призывают выбрать новое название и для Южной железной дороги. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

"Продолжаем железную украинизацию. Юго-Западную и Южную ветки УЗ назвали еще по географической привязке к Российской империи. Хотя территориально они расположены в других регионах. Поэтому это точно нужно менять", – отметил он.

По словам главы Минцифры, украинцы уже выбрали новое название для Юго-Западной железной дороги: проголосовали 1,1 млн граждан, из которых более 417,2 тыс. – за вариант "Центральная железная дорога".

Теперь, добавил министр, "пора разобраться" с Южной железной дорогой с центром в Харькове. Для этого украинцев призывают снова зайти в приложение Дія и выбрать новое название из четырех вариантов: Харьковская, Слобожанская, Слободская или Восточная железная дорога. Опрос продлится до 17 марта.

"Благодарю всех. Каждый ваш голос в Дії – кирпич в развитие электронной демократии", – подчеркнул Федоров.

Напомним, что "Укрзалізниця" также намерена переименовать ряд станций, отказаться от русского языка в деятельности компании и изменить нумерацию километража, для чего "нулевой километр" перенесут в Киев. Цель – избавиться от "засилья имперского, российского прошлого", не имеющего ничего общего с украинским настоящим. Все изменения планируют завершить к 2025 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в приложении Дія закончился опрос, нужно ли оставлять выходным в Украине 8 марта – День борьбы за права женщин. Большинство респондентов (61,96%) полагают, что отменять этот выходной не нужно.

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