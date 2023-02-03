Комитет ВР поддержал растаможку автомобилей в Дії: как будет действовать механизм для водителей

Украинцам могут разрешить растаможивать в приложении Дія свои автомобили по измененной формуле. Вчера, 2 февраля, Комитет Верховной Рады по вопросам налогов поддержал законопроекты №7466 и №7468. Их рассмотрение ожидается уже в феврале.

Видео дня

Новшество поддержал 21 нардеп, 3 – воздержались. Как написал в своем Telegram заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), механизм должен работать таким образом:

Украинец покупает авто. Гражданин авторизуется в приложении Дія. Пользователь вводит vin-код и вносит дополнительные данные об автомобиле. Дія рассчитывает сумму таможенных платежей. Украинец платит таможенные платежи. Гражданин подписывает декларацию в Дії. Автоматическая система таможенного оформления (АСМО) формирует таможенную декларацию. Дія отправляет данные в АСМО. Автомобиль приезжает на границу. Инспектор проверяет таможенную декларацию, документы и авто. Банк производит списание средств. Автомобиль заезжает на территорию Украины.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил: цифровизация сделает процесс растаможки прозрачным и быстрым. "А главное – полностью исключит любые коррупционные схемы на таможне", – подчеркнул он.

По словам Федорова, таможенная пошлина будет проходить по новой системе расчета. Для этого нужно будет ввести в специальном калькуляторе три характеристики:

год авто;

тип двигателя;

его объем (для электрокаров – мощность).

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что украинцам временно не будут приходить в действие штрафы за нарушение правил дорожного движения. В Нацполиции уверяют: это продлится всего несколько дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!