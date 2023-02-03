Комитет ВР поддержал растаможку автомобилей в Дії: как будет действовать механизм для водителей
Украинцам могут разрешить растаможивать в приложении Дія свои автомобили по измененной формуле. Вчера, 2 февраля, Комитет Верховной Рады по вопросам налогов поддержал законопроекты №7466 и №7468. Их рассмотрение ожидается уже в феврале.
Новшество поддержал 21 нардеп, 3 – воздержались. Как написал в своем Telegram заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), механизм должен работать таким образом:
- Украинец покупает авто.
- Гражданин авторизуется в приложении Дія.
- Пользователь вводит vin-код и вносит дополнительные данные об автомобиле.
- Дія рассчитывает сумму таможенных платежей.
- Украинец платит таможенные платежи.
- Гражданин подписывает декларацию в Дії.
- Автоматическая система таможенного оформления (АСМО) формирует таможенную декларацию.
- Дія отправляет данные в АСМО.
- Автомобиль приезжает на границу.
- Инспектор проверяет таможенную декларацию, документы и авто.
- Банк производит списание средств.
- Автомобиль заезжает на территорию Украины.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил: цифровизация сделает процесс растаможки прозрачным и быстрым. "А главное – полностью исключит любые коррупционные схемы на таможне", – подчеркнул он.
По словам Федорова, таможенная пошлина будет проходить по новой системе расчета. Для этого нужно будет ввести в специальном калькуляторе три характеристики:
- год авто;
- тип двигателя;
- его объем (для электрокаров – мощность).
OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что украинцам временно не будут приходить в действие штрафы за нарушение правил дорожного движения. В Нацполиции уверяют: это продлится всего несколько дней.
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