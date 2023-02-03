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Комитет ВР поддержал растаможку автомобилей в Дії: как будет действовать механизм для водителей

Владимир Пазий
Экономика
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В Дії можно будет растаможить авто онлайн

Украинцам могут разрешить растаможивать в приложении Дія свои автомобили по измененной формуле. Вчера, 2 февраля, Комитет Верховной Рады по вопросам налогов поддержал законопроекты №7466 и №7468. Их рассмотрение ожидается уже в феврале.

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Новшество поддержал 21 нардеп, 3 – воздержались. Как написал в своем Telegram заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), механизм должен работать таким образом:

  1. Украинец покупает авто.
  2. Гражданин авторизуется в приложении Дія.
  3. Пользователь вводит vin-код и вносит дополнительные данные об автомобиле.
  4. Дія рассчитывает сумму таможенных платежей.
  5. Украинец платит таможенные платежи.
  6. Гражданин подписывает декларацию в Дії.
  7. Автоматическая система таможенного оформления (АСМО) формирует таможенную декларацию.
  8. Дія отправляет данные в АСМО.
  9. Автомобиль приезжает на границу.
  10. Инспектор проверяет таможенную декларацию, документы и авто.
  11. Банк производит списание средств.
  12. Автомобиль заезжает на территорию Украины.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил: цифровизация сделает процесс растаможки прозрачным и быстрым. "А главное – полностью исключит любые коррупционные схемы на таможне", – подчеркнул он.

По словам Федорова, таможенная пошлина будет проходить по новой системе расчета. Для этого нужно будет ввести в специальном калькуляторе три характеристики:

  • год авто;
  • тип двигателя;
  • его объем (для электрокаров – мощность).

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что украинцам временно не будут приходить в действие штрафы за нарушение правил дорожного движения. В Нацполиции уверяют: это продлится всего несколько дней.

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