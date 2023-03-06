Сколько украинцев считают, что 8 марта должно быть выходным: результаты опроса "Дії"

В приложении "Дія" закончился опрос, нужно ли оставлять 8 марта – День борьбы за права женщин – выходным в Украине. Большинство респондентов (61,96%) считают, что отменять этот выходной день не нужно.

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Соответствующими результатами утром 6 марта поделился министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем Telegram-канале. Он отметил, что в этом опросе приняло участие рекордное для "Дії" количество украинских граждан – более 2,1 миллиона.

"Невероятный результат. Наш рекорд... Благодарен всем, кто голосует и помогает нам строить электронную демократию. Делаем все, чтобы государство учитывало мнение каждого украинца", – написал глава минцифры.

Свыше 1,3 миллиона респондентов ответили, что этот день нужно оставить выходным (61,96%).

Более 703 тысяч считают, что 8 марта должно стать рабочим днем (32,88%).

Около 110 тысяч выбрали вариант ответа "не могу определиться" (5,15%).

Напомним, что вышеуказанный опрос стартовал 28 февраля. Официально судьба этого весеннего праздника в нашей стране еще не решена, но в Верховную Раду подан законопроект о внесении изменений в Кодекс Законов о труде и отмене празднования 8 марта, 1 мая и Дня победы 9 мая.

В период военного положения 8 марта будет обычным рабочим днем, ведь в это время все праздничные выходные отменены.

Как сообщал OBOZREVATEL, наше издание на одном из женских сайтов попросило пользователей сети ответить на вопрос: "Должен ли день 8 марта быть выходным?". Как ответили украинки – читайте в статье по ссылке.

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