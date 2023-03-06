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В России устроили истерику из-за видео расстрела украинского пленного: заявили о фейке, ИПСО и постановке

Марина Погорилко
Новости России
2 минуты
3,9 т.
В России устроили истерику из-за видео расстрела украинского пленного: заявили о фейке, ИПСО и постановке

Граждане государства-агрессора России бурно отреагировали на видео расстрела русскими солдатами безоружного украинского военнослужащего. Они разразились истерикой, выдвигая собственные версии преступления.

Видео дня

Едкие комментарии российские пропагандисты и военкоры публиковали в своих Telegram-каналах. Одни из них заявили, что указанное видео – дело рук украинской ИПСО.

Пропагандисты пытаются заверить россиян, что военного на видео казнили его побратимы, поскольку он якобы стоял спокойно и не ожидал нападения, назвали его театральным, а также предположили, что стреляли холостыми.

Другие просто радовались такому "событию" или заявляли, что боец, которого расстреляли, был садистом.

В России устроили истерику из-за видео расстрела украинского пленного: заявили о фейке, ИПСО и постановке
В России устроили истерику из-за видео расстрела украинского пленного: заявили о фейке, ИПСО и постановке
В России устроили истерику из-за видео расстрела украинского пленного: заявили о фейке, ИПСО и постановке
В России устроили истерику из-за видео расстрела украинского пленного: заявили о фейке, ИПСО и постановке

Особо изобретательные заявили, что военный, который перед лицом врага сказал "Слава Украине", был российским солдатом.

"Некоторые источники считают, что герой видео – пленный российский солдат, которого заставляли произносить эти слова на камеру уже неоднократно, и в "час Х" воспользовались этим, чтобы зверски убить. По другой версии – украинский боец, возможно, дезертир, которого ликвидировали свои же", – пишут пропагандистские каналы, надеясь оправдать очередное военное преступление своих извергов.

В России устроили истерику из-за видео расстрела украинского пленного: заявили о фейке, ИПСО и постановке

Напомним: 6 марта Украину всколыхнуло видео убийства оккупантами безоружного украинского военнослужащего. Россияне выстрелили в бойца после того, как тот произнес слова "Слава Украине!".

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"Очередное военное преступление россиян. Украинский солдат попал в плен. После того, как он сказал "Слава Украине", россияне его застрелили и сняли это", – написал активист Сергей Стерненко.

На очередное военное преступление россиян отреагировал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что подобные действия оккупанты "отбеливаются" кремлевской пропагандой и мифами о "нацистах".

Со своей стороны, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– правоохранители сообщили о подозрении военным страны-террориста РФ в совершении военных преступлений в Ирпене. Оккупанты в течение 5-6 марта 2022 года расстреляли 10 гражданских автомобилей, в результате чего 9 человек погибли, еще 12 получили ранения;

– оккупационные войска РФ 5 марта обстреляли автомобиль в селе Бударки под Чугуевым Харьковской области. В машине находились супруги – мужчина и женщина погибли на месте.

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