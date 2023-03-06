В России устроили истерику из-за видео расстрела украинского пленного: заявили о фейке, ИПСО и постановке

Граждане государства-агрессора России бурно отреагировали на видео расстрела русскими солдатами безоружного украинского военнослужащего. Они разразились истерикой, выдвигая собственные версии преступления.

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Едкие комментарии российские пропагандисты и военкоры публиковали в своих Telegram-каналах. Одни из них заявили, что указанное видео – дело рук украинской ИПСО.

Пропагандисты пытаются заверить россиян, что военного на видео казнили его побратимы, поскольку он якобы стоял спокойно и не ожидал нападения, назвали его театральным, а также предположили, что стреляли холостыми.

Другие просто радовались такому "событию" или заявляли, что боец, которого расстреляли, был садистом.

Особо изобретательные заявили, что военный, который перед лицом врага сказал "Слава Украине", был российским солдатом.

"Некоторые источники считают, что герой видео – пленный российский солдат, которого заставляли произносить эти слова на камеру уже неоднократно, и в "час Х" воспользовались этим, чтобы зверски убить. По другой версии – украинский боец, возможно, дезертир, которого ликвидировали свои же", – пишут пропагандистские каналы, надеясь оправдать очередное военное преступление своих извергов.

Напомним: 6 марта Украину всколыхнуло видео убийства оккупантами безоружного украинского военнослужащего. Россияне выстрелили в бойца после того, как тот произнес слова "Слава Украине!".

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"Очередное военное преступление россиян. Украинский солдат попал в плен. После того, как он сказал "Слава Украине", россияне его застрелили и сняли это", – написал активист Сергей Стерненко.

На очередное военное преступление россиян отреагировал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что подобные действия оккупанты "отбеливаются" кремлевской пропагандой и мифами о "нацистах".

Со своей стороны, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– правоохранители сообщили о подозрении военным страны-террориста РФ в совершении военных преступлений в Ирпене. Оккупанты в течение 5-6 марта 2022 года расстреляли 10 гражданских автомобилей, в результате чего 9 человек погибли, еще 12 получили ранения;

– оккупационные войска РФ 5 марта обстреляли автомобиль в селе Бударки под Чугуевым Харьковской области. В машине находились супруги – мужчина и женщина погибли на месте.

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