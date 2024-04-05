Украинцы считают коррупцию большей угрозой, чем российскую агрессию: результаты соцопроса

Украинцы считают коррупцию большей угрозой развитию государства, чем российская агрессия. В частности, 51% украинцев видят угрозу в коррупции в органах государственной власти, тогда как 46% – в военной агрессии России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института в феврале 2024 года. 11% опрошенных считают, что угрозу развитию государства представляет экономический кризис и его последствия, такие как инфляция, повышение цен и ухудшение уровня жизни.

На четвертой позиции в списке угроз для развития страны украинцы видят недостаточность квалифицированных менеджеров в правительстве и государственных учреждениях (10%), а на пятой – безответственность власти (4%).

Также согласно опросу, деятельность президента Украины Владимира Зеленского поддерживают 63% граждан – 22% полностью, 41% частично. В то время как в сентябре 2023 года таковых было 82% – 42% полностью, 40% частично.

Ранее результаты опроса Киевского международного института социологии показали, что большинство граждан Украины желают устранения российского языка с официального общения на всей территории страны или против его использования в своем регионе. В то же время есть процент тех, кто предпочитает видеть язык агрессора официальным там, где живет, или даже вторым государственным.

Напомним, что согласно другому опросу, на сегодняшний день большинство жителей Украины (73%) готовы терпеть войну столько, сколько нужно. Этот показатель остается практически неизменным уже два года полномасштабного российского вторжения.

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