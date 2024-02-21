Сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно: результаты опроса

Спустя два года полномасштабного российского вторжения большинство жителей Украины (73%) готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Этот показатель практически неизменный – в мае 2022-го он составлял 71%, в декабре 2023-го – 73%.

Всеукраинское социсследование провел Киевский международный институт социологии в течение 5-10 февраля 2024 года. Результатами КМИС поделился на своем сайте.

73% респондентов ответили, что готовы терпеть, сколько потребуется. 3% – еще год, также 3% – шесть месяцев, 18% – несколько месяцев. Не определились с ответом 4% опрошенных.

В КМИС отметили, что абсолютное большинство украинцев продолжают сохранять оптимизм.

У граждан спросили: "Как вы чувствуете, в войне в итоге победит Украина или Россия?". 89% верят в победу нашей страны (60% ответили "безусловно, Украина", 29% – "скорее всего, Украина"). Только 1% считает, что, "безусловно, победит РФ", 3% – "скорее всего, РФ". 7% выбрали вариант "трудно сказать".

Для сравнения: в мае 2022 года 95% украинцев верили в победу Украины, из них 80% были безусловно убеждены в этом.

Как писал OBOZ.UA, опрос, проведенный в конце января 2024 года, показал: большинство граждан Украины считает, что власть эффективно справляется с обороноспособностью, обеспечением работы инфраструктуры, обеспечением продовольствием, помощью беженцам во время войны. Однако чуть больше половины украинцев (51%) придерживаются мнения, что власть плохо справляется с обеспечением социальной справедливости.

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