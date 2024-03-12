Сколько украинцев считают, что русский язык нужно устранить из официального общения: опрос показал цифры

Большинство граждан Украины желают устранения русского языка с официального общения на всей территории страны или против его использования в своем регионе. В то же время есть процент тех, кто предпочитает видеть язык агрессора официальным там, где живет, или даже вторым государственным.

Такие результаты показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в период 17-23 февраля этого года. Хотя стоит отметить, что выборка составляет всего 1052 респондента (ответы давали совершеннолетние люди, проживающие на подконтрольной территории).

Согласно опубликованным данным, всего 66% опрошенных сказали, что русский нужно устранить из официального общения в Украине. Только 3% заявили, что этот язык "должен получить статус второго государственного". А 24% считают, что русский может стать официальным языком в регионах, где большинство этого желают.

Среди этих 24% респондентов, 15% против того, чтобы русский стал официальным именно в их регионе проживания, 7% – "за" и 1% не определились со своей позицией.

Замдиректора КМИС Антон Грушецкий отметил, что украинцы с момента обретения Независимости демонстрировали удивительно толерантное отношение к русскому языку и русскоязычным согражданам. В 1990-х, 2000-х, 2010-х и 2020-х годах украинцы во всех регионах признавали, что объективных серьезных языковых проблем в стране нет и, в частности, нормально относились к использованию русского в разных сферах. Русскоязычные украинцы вместе с украиноязычными были на первых местах по социальной дистанции во всех регионах (то есть воспринимались теплее и ближе всего).

Даже оккупация Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей практически не изменила это отношение. В 2020 году только 30% отвечали, что русский язык представляет угрозу независимости, а 50% считали его историческим достоянием Украины, которое "стоит развивать" (и в этом же опросе 57% были убеждены, что в будущем украинцы будут преимущественно общаться на украинском языке).

"С 1990-х годов мы действительно были свидетелями процесса формирования современной украинской гражданской нации, национального сознания, в рамках которого украинский язык становился все более ощутимым государственным символом, однако оставляя русскому присутствие и, безусловно, не отрицая право людей общаться на этом языке. Хотя российские власти оправдывают вторжение тем, что в Украине якобы процветала русофобия, но фактически критическое отношение стало следствием такого жестокого вторжения, а не было его причиной", – объяснил Грушецкий.

Он также отметил: нужно сохранять рассудительность и понимать, что процесс развития украинского языка и его распространения на ранее преимущественно русскоязычных территориях – длительный и постепенный. Социолог констатировал, что абсолютное большинство населения на всех территориях Украины имеют общий фундамент, способствующий постепенному распространению украинского языка.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно другому опросу, на сегодня большинство жителей Украины (73%) готовы терпеть войну столько, сколько нужно. Этот показатель остается практически неизменным уже два года полномасштабного российского вторжения.

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