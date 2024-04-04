Полностью одобряют деятельность Зеленского 22% украинцев – опрос 'Рейтинг'

В феврале 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года снизилась часть украинцев, которые полностью одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского с 42% до 22%. В то же время 41% украинцев отметили, что "скорее одобряют" деятельность главы государства.

Это следует из результатов опроса Социологической группы "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Так, 22% украинцев полностью поддерживают деятельность президента, в то время как 15% наоборот – проявили полное недовольство его действиями.

Остальные 18% опрошенных заявили, что "скорее не одобряют" деятельность Зеленского, 41% –"скорее одобряют", в то время как 4% украинцев отказались ответить.

В сентябре 2023 г. полную поддержку действиям президента выражали 42% опрошенных. Однако в течение пяти месяцев этот показатель снизился на 20%.

Также 77% украинцев заявили, что "полностью одобряют" деятельность Вооруженных сил Украины, а 24% – полностью поддерживают деятельность министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Отметим, что опрос проходил с 17 по 21 февраля 2024 через телефонные интервью с использованием компьютера.

Всего было опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий и в возрасте от 18 лет и старше. Выборка не охватывает украинцев, которые временно находятся за пределами страны

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2.2%. Финансирование исследования осуществлялось Агентством США по международному развитию (USAID).

Как сообщал OBOZ.UA, согласно другому опросу, на сегодняшний день большинство жителей Украины (73%) готовы терпеть войну столько, сколько нужно. Этот показатель остается практически неизменным уже два года полномасштабного российского вторжения.

Ранее результаты опроса Киевского международного института социологии показали, что большинство граждан Украины желают устранения русского языка по официальному общению на всей территории страны или против его использования в своем регионе. В то же время есть процент тех, кто предпочитает видеть язык агрессора официальным там, где живет, или даже вторым государственным.

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