Украинцы поддержали предложение нардепов лишать гражданства владельцев паспортов РФ

В соцсетях украинцы отреагировали на то, что нардепы предложили автоматически лишать гражданства Украины тех, кто добровольно получил паспорт Российской Федерации. Многие из комментаторов поддержали такую инициативу.

Соответствующий пост в Facebook собрал больше тысячи лайков и более сотни комментариев. Пользователи отмечали, что такое решение нужно было принять давно, но добавляли, что такой участи должны избежать жители оккупированного Крыма и ОРДЛО, где российские паспорта выдают принудительно.

"Главное, кто получил добровольно, это не будет касаться оккупированного Крыма, где люди вынуждены были получить, чтоб выжить и сохранить там свои права", – написала Татьяна Якименко.

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При этом украинцы писали о том, что лишать гражданства нужно не только тех, у кого есть российский документ, но и владельцев паспортов других стран: США, Израиля, Кипра и так далее.

"Если лишать, то всех украинцев, которые являются владельцами паспортов любых иностранных государств, а не только РФ", – подчеркнула Людмила Белая.

Комментаторы акцентировали на том, что в первую очередь власти нужно заняться вопросом двойного гражданства среди чиновников и политиков, так как у рядовых граждан "на него нет денег".

Некоторые же украинцы считают, что такое возможное нововведение противоречит Конституции. Речь идет о статье 25, где сказано, что "гражданин Украины не может быть лишен гражданства".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о двойном гражданстве. Указ №305 / 2021 был подписан 23 июля.

Решение СНБО предусматривает, что в декларациях чиновников должна появиться графа информации об отсутствии гражданства другой страны или документов, которые дают право на постоянное проживание в иностранном государстве.

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