Украинцы поддержали предложение нардепов лишать гражданства владельцев паспортов РФ
В соцсетях украинцы отреагировали на то, что нардепы предложили автоматически лишать гражданства Украины тех, кто добровольно получил паспорт Российской Федерации. Многие из комментаторов поддержали такую инициативу.
Соответствующий пост в Facebook собрал больше тысячи лайков и более сотни комментариев. Пользователи отмечали, что такое решение нужно было принять давно, но добавляли, что такой участи должны избежать жители оккупированного Крыма и ОРДЛО, где российские паспорта выдают принудительно.
"Главное, кто получил добровольно, это не будет касаться оккупированного Крыма, где люди вынуждены были получить, чтоб выжить и сохранить там свои права", – написала Татьяна Якименко.
При этом украинцы писали о том, что лишать гражданства нужно не только тех, у кого есть российский документ, но и владельцев паспортов других стран: США, Израиля, Кипра и так далее.
"Если лишать, то всех украинцев, которые являются владельцами паспортов любых иностранных государств, а не только РФ", – подчеркнула Людмила Белая.
Комментаторы акцентировали на том, что в первую очередь власти нужно заняться вопросом двойного гражданства среди чиновников и политиков, так как у рядовых граждан "на него нет денег".
Некоторые же украинцы считают, что такое возможное нововведение противоречит Конституции. Речь идет о статье 25, где сказано, что "гражданин Украины не может быть лишен гражданства".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о двойном гражданстве. Указ №305 / 2021 был подписан 23 июля.
Решение СНБО предусматривает, что в декларациях чиновников должна появиться графа информации об отсутствии гражданства другой страны или документов, которые дают право на постоянное проживание в иностранном государстве.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
В "Слуге народа" разработали законопроекты о двойном гражданстве с целью реинтегрировать украинцев с российскими паспортами из Донбасса и Крыма, а также тех, кто работает в России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против двойного гражданства с Россией. В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что от легализации двойного гражданства в Украине можно получить больше негативных последствий, чем положительных.