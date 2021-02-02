"Слуги" предложили двойное гражданство в Украине и реинтеграцию владельцев паспортов РФ

В "Слуге народа" разработали законопроекты о двойном гражданстве с целью реинтегрировать украинцев с российскими паспортами с Донбасса и Крыма, а также тех, кто работает в России.

Как рассказал народный депутат Олег Дунда на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина", граждане могли получить паспорта РФ "разными способами".

"Кому-то, как в Крыму, их просто навязали, кто был вынужден получить паспорт, чтобы работать в России. Таких, по оценкам, от 1 до 2 миллионов. Мы хотим их вытащить и дать возможность "задекларироваться" и спокойно жить с этими паспортами, чтобы они не были персонами нон грата", – сказал народный депутат.

Он считает, что законопроект "поставит барьер стране-агрессору в получении доступа к государственным должностям", а также избавит от множества пропусков в законодательном поле Украины, позволяющие госслужащим иметь гражданство других стран.

Так, украинские законы запрещают некоторым чиновникам высокого ранга иметь паспорт другого государства.

"Но те же законы нигде не устанавливают, что если во время работы на государственной службе они получают иностранное гражданство, они увольняются. К тому же, там нет и того, что в случае потери украинского гражданства они могут быть уволены", – отметил депутат.

Соавтор законопроекта, депутат от "Слуги народа" Александр Аликсийчук подчеркнул, что никаких юридических последствий сам факт наличия двойного гражданства не имеет, но непредоставление декларации об этом является поводом для административной и уголовной ответственности.

В то же время нардеп отметил, что "граждане, имеющие паспорта Российской Федерации как страны-агрессора, не имеют права быть избранными в органы местного самоуправления, не могут быть назначены на любые должности в органах исполнительной власти, кроме того, у них приостанавливается право избирать".

Народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Микиша добавил, что законопроект о двойном гражданстве не позволит иностранцам покупать землю.

№4640 – позволить гражданам Украины право приобретать гражданство (подданство) иностранного государства без потери гражданства Украины. Иностранцам – приобретать украинское гражданство без отказа от гражданства своей страны.

Кроме того, предлагается ввести декларирование о наличии (отсутствии) иностранного гражданства (подданства) и ведения учета украинцев, которые имеют гражданство других государств.

№4641 – введение уголовной ответственности за несообщение украинцем о наличии гражданства (подданства) государства-агрессора (лишение свободы от двух до пяти лет).

№4642 – предусмотреть наложение штрафа от 20 до 30 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 510 тыс. грн) за нарушение сроков подачи декларации о получении (наличии), прекращении иностранного гражданства (подданства) или представление заведомо недостоверных сведений в декларации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине нужно двойное гражданство, однако необходимо найти сбалансированное решение этого вопроса.