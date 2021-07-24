В Украине хотят лишать гражданства владельцев паспортов РФ

В Верховной Раде 23 июля зарегистрировали законопроект № 5822, которым предлагается автоматически лишать гражданства Украины тех, кто добровольно получил паспорт Российской Федерации. Его текст еще не обнародовали.

Карточка законопроекта появилась на сайте парламента. Его авторами являются внефракционный депутат Оксана Савчук, нардеп фракции "Голос" Наталья Пипа и народный депутат фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

Отмечается, что документ 23 июля передали на рассмотрение руководству.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о двойном гражданстве. Указ №305 / 2021 был подписан 23 июля.

Решение СНБО предусматривает, что в декларациях чиновников должна появиться графа информации об отсутствии гражданства другой страны или документов, которые дают право на постоянное проживание в иностранном государстве.

Ранее, в "Слуге народа" разработали законопроекты о двойном гражданстве с целью реинтегрировать украинский с российскими паспортами из Донбасса и Крыма, а также тех, кто работает в России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против двойного гражданства с Россией. В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что от легализации двойного гражданства в Украине можно получить больше негативных последствий, чем положительных.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 4 марта ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".