Украинцы поддержали Клопотенко после скандала из-за нового меню: школа – это не ресторан

После того, как в сети разгорелся скандал из-за нового меню в школах, многие украинцы поддержали шеф-повара Евгения Клопотенко, который его разработал. Люди писали, что он создал хорошие рецепты качественных блюд из поставляемых в столовые продуктов, а некоторым детям они не нравятся лишь потому, что в их семьях совсем другая культура питания.

Об этом пользователи сети высказались в комментариях под постом OBOZREVATEL в Facebook. По их мнению, если дети привыкли есть дома фастфуд и другую вредную пищу, школьное питание, конечно, им придется не по вкусу. При этом отмечали, что вкусы у всех действительно разные, но "школа – это не ресторан", и призывали родителей приучать своих детей к здоровой пище.

"Правильное питание – оно другое и непривычно странное в сравнении с привычным на скорую руку собранным бутером с колбасой и майонезом", – писали в комментариях.

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Украинцы также высказывали мнение о том, что школьникам нужно время, чтобы привыкнуть к новым блюдам, а переход должен происходить постепенно. Однако некоторые родители жаловались, что их дети едва ли не до слез расстроены отсутствием привычной выпечки и сладких напитков в столовых.

Отметим, что уменьшать количество соли и сахара действительно должны в несколько этапов. Если в какой-то школе это сделали резко, это является нарушением.

"Вот так всегда. Хорошую идею надо очернить, обвинить человека, а дело не в Клопотенко, а в том, что на местах работают некомпетентные люди", – отмечали комментаторы.

Так, люди писали, что меню действительно хорошее. Однако некоторые повара не справляются с готовкой по новым рецептам, поэтому детям и не вкусно. Украинцы считают, что сначала нужно было обучить персонал, а уже после этого вводить новые блюда.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в некоторых школах работники столовых нарушают требования к приготовлению блюд по новому меню. Именно это и может быть причиной того, что ребенку не нравится еда. Шеф-повар Евгений Клопотенко, который разработал эти рецепты, посоветовал родителям, что делать, если школьник жалуется на невкусные блюда в столовой.