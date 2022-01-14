Без сосисок и минимум сахара: почему в Украине подняли 'бунт' против нового школьного меню Клопотенко

В социальных сетях разгорелись споры из-за обновленного меню в детских садах и школах, которое разработал популярный шеф-повар Евгений Клопотенко. Оно предусматривает постепенный отказ от сахара и соли, увеличение количества овощей и уменьшение хлебобулочных изделий. В то же время, обновленное питание понравилось не всем.

Родители школьников заявляют, что их детей кормят несоленой едой, а в чай совсем не добавляют сахар. Дети якобы не наедаются, а цены за питание в столовых выросли. Другие считают, что проблема не в самих блюдах, а в качестве продуктов, которые поставляют в учебные заведения, и в том, как их готовят повара.

Что говорят родители

В родительских группах в социальных сетях некоторые украинцы жалуются, что детям не нравятся блюда без соли и сахара. Кроме того, они сетуют на то, что в школах нет соответствующего оборудования, повара не подготовлены, а продукция, которая завозится, низкого качества.

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"Половины из того, что нужно для нового меню вообще не будут возить. Дорого. Что хотите, то и делайте", "Какао без сахара! Гречневая каша без соли. Самые голодные съедают, другие сидят и смотрят. Все выбрасывается", "Вы бы видели эти овощи и котлеты. Это слезы", "В школе все никакое. Родственница работает в школе, еда идет в помои, дети голодные", – пишут родители в комментариях под сообщением Евгения Клопотенко в Facebook.

Кроме того, украинцы жалуются, что по новым нормам урезали количество выпечки. "Раньше были булочки и печенье два раза в неделю, а сейчас совсем отменили. Сахара в напитках нет, да и напитки сомнительны. Запеканки, которые были сладки и подавались со сметанным соусом, сейчас пресные без ничего", – написала пользовательница Юлия Зварык.

В то же время большинство родителей считают, что еда в школах должна быть в первую очередь здоровой, а от масла, большого количества сахара, жареных котлет и булочек уже давно нужно было отказаться. Они пишут, что их дети с удовольствием едят обновленные школьные блюда.

"Все отлично! Запорожье, двое детей в начальной школе. Сказали, новое питание вкуснее, едят с удовольствием. Спасибо!", "Все классно: и идея, и меню! Но когда дело доходит до реализации, начинается беда", "Обед сегодня – огромные порции. Какао без сахара. Пили с удовольствием, потому что дома тоже сахар на минимуме", "А в нашей школе готовят вкусно! Спасибо. Мы и раньше пили не сладкий чай и компот, почти не солим еду. Еда должна быть полезная и вкусная, как у Клопотенко", – писали украинцы.

"Очень благодарна за школьное питание. Впервые дети чувствуют себя людьми со своими вкусами и правами. Как бабушка своей внучки радуюсь, что ребенок может сам себе выбирать пищу", "Реформировать надо сначала не школьное, а домашнее питание. Я в шоке, как все начали отстаивать чай с тремя ложками сахара", – писали в сети.

В сети также появилось множество сообщений в поддержку обновленного меню.

Отто Стойко, врач-методист Центра общественного здоровья Минздрава Украины отметил, что дети в Украине отвыкают от простой, непереработанной пищи, а критику в адересс Клопотенко назвал не конструктивной.

"Уважаемые, давайте посмотрим на себя, на бабушек и дедушек наших детей – чем мы их кормим, какими вкусностями балуем? Бывает ли такое, чтобы вы прошли по лесу 15-20 км, а потом сварили травяной чай из родниковой воды и заели простым бутербродом и яблоком или ягодами и пошли дальше? Наши дети отвыкают от простой, непереработанной пищи!" – написал он в Facebook.

Киевлянка Ирина Юделевич считает, что вопрос в первую очередь должен быть адресован поварам и администрации учебных заведений.

"Вопрос к администрации, поваров, у которых руки из ж**ы, саботируют, или привыкли воровать продукты, а с того, что осталось, сделать деткам шопопало. Там, где повара на своем месте и готовят детям с душой, меню от Клопотенко – супер", – написала она.

Основатель рекрутингового агентства "Борщ" Сергей Марченко считает, что проблема не в рецептах, а в том, что украинцы все привыкли критиковать. "Если бы реформу школьного питания продвигал какой-то скучный ноунейм из министерства, никто бы и не пикнул. Потому что смысл критиковать ноунейма из министерства? А тут молодой, красивый, успешный – идеальная мишень для буллинга и хейта", – говорится в сообщении Марченко в Facebook.

Что говорит Клопотенко

Сам шеф-повар в ответ на критику отметил, что рецепты утвердили ГППС и Минздрав и рекомендовали их на национальном уровне. Таким образом школы получили выбор: самим создавать меню до нормы или составлять его на основе разработанных нами рецептов. Он посоветовал проверять, соответствует ли пища прописанным в законе нормам, а также отметил, что в садах и школах не должны резко отказываться от соли и сахара в блюдах, это должно происходить постепенно.

Клопотенко отметил, что следующими шагами его и его команды будут:

учить поваров;

учить людей, которые на местах составляют меню, как правильно читать нормы;

рассказывать об основах здорового питания.

OBOZREVATEL получил образец нового школьного меню, поэтому читатели сами смогут оценить его состав и пользу для детского здоровья.

Все, что известно о реформе школьного питания, и в чем особенность нового меню – в материале OBOZREVATEL.