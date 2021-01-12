Украинцы ответили, готовы ли они вакцинироваться российским "Спутником V". Видео

Таша Адамович Общество 17:58, 12.01.2021 Обновлено: 18:12, 12.01.2021

Большинство украинцев на вопрос, готовы ли они сделать прививку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ответили отрицательно.

Видео опроса опубликовано на странице OBOZREVATEL в Facebook. Для наших соотечественников эта тема оказалась не только медицинской, но и политической (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Свое решение об отказе от потенциальной вакцинации российскими препаратами респонденты объясняли так:

  • "Лучше вакцинироваться качественным отечественным препаратом, или выделить средства на нормальную вакцину".

  • "Во-первых, она не прошла все медицинские стандарты, во-вторых, это принципиальная позиция".

  • "Не вакцинировался бы больше по политическим соображениям".

  • "Не уверена в качестве. Американской тоже не очень доверяю, более уверена в европейской, в частности, немецкой вакцине".

  • "Российская вакцина прошла не все испытания. Вообще, мне кажется, если нам россияне ее отправят, то они еще что-то туда и подсыплют".

  • "На вакцину РФ не согласился бы прежде всего потому, что она российская. Чья будет другая – не имеет значения".

Еще часть людей заявила о том, что вообще не готовы вакцинироваться:

  • "Сейчас я не готов сделать это даже американской вакциной. Посмотрим, как этот "широкий эксперимент" пройдет, какие будут последствия. Поэтому пока воздержусь".

  • "Не хочу вакцинироваться вообще, поскольку вакцина до конца не изучена, не понятно, что там".

Также украинцы прокомментировали скандал с незаконной вакцинацией от коронавируса представителей действующей власти и бизнеса. Большинство из них уверены, что прецедент был, но доказать это должны правоохранители.

  • "Надо разбираться, нужны следственные действия. Что-то там было, а именно...".

  • "Я не удивлен, у нас такое может быть".

  • "Говорят, что Виктор Медведчук еще в августе вакцинировался, то почему бы нет? Такое может быть".

Были и те, кто не очень верит в справедливость: "Я слышала об этом по телевизору, но мне кажется, что такого не было. Это большой минус в репутации, они (представители власти, – ред.) на такое не пойдут, доверие к ним и так сейчас падает. А если и было, то никто не узнает".

Как сообщил OBOZREVATEL:

  • Бродский отметил, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тыс. евро.

  • По его мнению, Шмыгаль и Радуцкий должны сделать анализ на антитела к коронавирусу, чтобы подтвердить отсутствие тайной вакцинации.

  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию Бродского о подпольной вакцинации представителей действующей власти и поручил СБУ и другим правоохранителям провести расследование. По теме позже высказались и сам премьер, и некоторые другие политики.

  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов также заявил, что слышал о появлении нелегальной вакцины от COVID-19 в стране несколько дней назад.

  • В других странах Европы и в США соблюдается строгая очередь, прививку ждали как королева Елизавета II, так и сами разработчики вакцины. Лишь в Польше нашлись "богатые и знаменитые" хитрецы, которые теперь будут серьезно наказаны.

  • Издание OBOZREVATEL в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML начало расследование схемы вакцинирования "избранных".

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