Українці відповіли, чи готові вакцинуватися російським "Супутником V". Відео

Таша Адамович Суспільство 17:58, 12.01.2021 Оновлено: 18:12, 12.01.2021

Більшість українців на запитання, чи зробили б вони щеплення російською вакциною проти коронавірусу "Спутник V", відповіли негативно.

Відео опитування оприлюднено на сторінці OBOZREVATEL у Facebook. Для наших громадян ця тема виявилася не тільки медичною, а й політичною (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Своє рішення про відмову від потенційної вакцинації російськими препаратами респонденти пояснювали так:

  • "Краще вакцинуватися якіснішим вітчизняним препаратом чи виділити кошти на нормальну вакцину".

  • "По-перше, вона не пройшла всіх медичних стандартів, по-друге, це принципова позиція".

  • "Не вакцинувався б більше з політичних міркувань".

  • "Не впевнена в якості. Американській теж не дуже довіряю, більш впевнена в європейській, зокрема, німецькій".

  • "Російська вакцина пройшла не всі випробування. Взагалі, мені здається, якщо нам росіяни її відправлять, то вони ще щось туди й підсиплють".

  • "На вакцину РФ не погодився б насамперед через те, що вона російська. Яка буде інша – не має значення".

Ще частина людей заявила про те, що взагалі не готові вакцинуватися:

  • "Наразі я не готовий зробити це навіть американською вакциною. Подивимося, як цей "широкий експеримент" відбудеться, які будуть наслідки. Тож поки утримаюсь".

  • "Не хочу вакцинуватися взагалі, оскільки вакцина до кінця не вивчена, не зрозуміло, що там".

Також українці прокоментували скандал із незаконною вакцинацією від коронавірусу представників чинної влади та бізнесу. Більшість із них упевнені, що прецедент був, але довести це мають правоохоронці:

  • "Треба розбиратися, потрібні слідчі дії. Щось там було, а що саме...".

  • "Я не здивований, у нас таке може бути".

  • "Кажуть, що Віктор Медведчук ще в серпні вакцинувався, то чого б ні? Таке може бути".

Були й ті, хто не дуже вірить у встановлення справедливості: "Я чула про це по телевізору, але мені здається, що такого не було. Це великий мінус у репутації, вони (представники влади. – Ред.) на таке не підуть, довіра до них і так зараз падає. А якщо було, то ніхто не дізнається".

Як повідомив OBOZREVATEL:

  • Видання OBOZREVATEL у партнерстві з ізраїльським агентством із боротьби з міжнародним фінансуванням тероризму та корупції I-AML почало розслідування схеми вакцинації "обраних".

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