Українці відповіли, чи готові вакцинуватися російським "Супутником V". Відео

Більшість українців на запитання, чи зробили б вони щеплення російською вакциною проти коронавірусу "Спутник V", відповіли негативно.

Відео опитування оприлюднено на сторінці OBOZREVATEL у Facebook. Для наших громадян ця тема виявилася не тільки медичною, а й політичною (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Своє рішення про відмову від потенційної вакцинації російськими препаратами респонденти пояснювали так:

"Краще вакцинуватися якіснішим вітчизняним препаратом чи виділити кошти на нормальну вакцину".

"По-перше, вона не пройшла всіх медичних стандартів, по-друге, це принципова позиція".

"Не вакцинувався б більше з політичних міркувань".

"Не впевнена в якості. Американській теж не дуже довіряю, більш впевнена в європейській, зокрема, німецькій".

"Російська вакцина пройшла не всі випробування. Взагалі, мені здається, якщо нам росіяни її відправлять, то вони ще щось туди й підсиплють".

"На вакцину РФ не погодився б насамперед через те, що вона російська. Яка буде інша – не має значення".

Ще частина людей заявила про те, що взагалі не готові вакцинуватися:

"Наразі я не готовий зробити це навіть американською вакциною. Подивимося, як цей "широкий експеримент" відбудеться, які будуть наслідки. Тож поки утримаюсь".

"Не хочу вакцинуватися взагалі, оскільки вакцина до кінця не вивчена, не зрозуміло, що там".

Також українці прокоментували скандал із незаконною вакцинацією від коронавірусу представників чинної влади та бізнесу. Більшість із них упевнені, що прецедент був, але довести це мають правоохоронці:

"Треба розбиратися, потрібні слідчі дії. Щось там було, а що саме...".

"Я не здивований, у нас таке може бути".

"Кажуть, що Віктор Медведчук ще в серпні вакцинувався, то чого б ні? Таке може бути".

Були й ті, хто не дуже вірить у встановлення справедливості: "Я чула про це по телевізору, але мені здається, що такого не було. Це великий мінус у репутації, вони (представники влади. – Ред.) на таке не підуть, довіра до них і так зараз падає. А якщо було, то ніхто не дізнається".

Як повідомив OBOZREVATEL:

Михайло Бродський зазначив, що деякі українські нардепи та топчиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5 тис. євро.

На його думку, Шмигаль і Радуцький мають зробити аналіз на антитіла до коронавірусу, щоб підтвердити відсутність таємної вакцинації.

Президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію Бродського про підпільну вакцинацію представників чинної влади та доручив СБУ та іншим правоохоронцям провести розслідування. На цю тему пізніше висловилися і сам прем'єр, і деякі інші політики.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов також заявив, що чув про появу нелегальної вакцини проти COVID-19 у країні.

В інших країнах Європи та в США дотримуються строгої черги, щеплення чекали як королева Єлизавета II, так і самі розробники вакцини. Лише в Польщі знайшлися "багаті та знамениті" хитруни, яких тепер серйозно покарають.