Украинцы ответили, готовы ли они вакцинироваться российским "Спутником V". Видео

Большинство украинцев на вопрос, готовы ли они сделать прививку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ответили отрицательно.

Видео опроса опубликовано на странице OBOZREVATEL в Facebook. Для наших соотечественников эта тема оказалась не только медицинской, но и политической (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Свое решение об отказе от потенциальной вакцинации российскими препаратами респонденты объясняли так:

"Лучше вакцинироваться качественным отечественным препаратом, или выделить средства на нормальную вакцину".

"Во-первых, она не прошла все медицинские стандарты, во-вторых, это принципиальная позиция".

"Не вакцинировался бы больше по политическим соображениям".

"Не уверена в качестве. Американской тоже не очень доверяю, более уверена в европейской, в частности, немецкой вакцине".

"Российская вакцина прошла не все испытания. Вообще, мне кажется, если нам россияне ее отправят, то они еще что-то туда и подсыплют".

"На вакцину РФ не согласился бы прежде всего потому, что она российская. Чья будет другая – не имеет значения".

Еще часть людей заявила о том, что вообще не готовы вакцинироваться:

"Сейчас я не готов сделать это даже американской вакциной. Посмотрим, как этот "широкий эксперимент" пройдет, какие будут последствия. Поэтому пока воздержусь".

"Не хочу вакцинироваться вообще, поскольку вакцина до конца не изучена, не понятно, что там".

Также украинцы прокомментировали скандал с незаконной вакцинацией от коронавируса представителей действующей власти и бизнеса. Большинство из них уверены, что прецедент был, но доказать это должны правоохранители.

"Надо разбираться, нужны следственные действия. Что-то там было, а именно...".

"Я не удивлен, у нас такое может быть".

"Говорят, что Виктор Медведчук еще в августе вакцинировался, то почему бы нет? Такое может быть".

Были и те, кто не очень верит в справедливость: "Я слышала об этом по телевизору, но мне кажется, что такого не было. Это большой минус в репутации, они (представители власти, – ред.) на такое не пойдут, доверие к ним и так сейчас падает. А если и было, то никто не узнает".

Как сообщил OBOZREVATEL: