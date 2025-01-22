Украинцы назвали самые большие ошибки власти и ответили, каким видят сценарий окончания войны: результаты опроса

Хищение средств из бюджета и высокий уровень коррупции являются наибольшим недостатком действующей власти, считают 66,3% украинцев. Кроме того, 50,6% наших граждан склонны к поиску компромиссного решения с привлечением президентов других стран для прекращения войны.

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Об этом говорится в опросе Socis за декабрь 2024 года, который есть в распоряжении OBOZ.UA. Следует отметить, что 45,1% украинцев разочарованы в нынешней власти.

Среди основных ошибок власти украинцы отмечают ненадлежащую подготовку к войне – 47,2%, злоупотребление властью, давление на бизнес и потенциальных политических оппонентов – 33,4%, неудачные кадровые решения – 29,5% и неэффективную экономическую политику правительства – 29,3%.

Также 28,4% респондентов считают значительной ошибкой отставку бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, 25,6% критикуют информационную цензуру и сокрытие правды, а 19,4% указывают на просчеты в международной политике.

В частности, украинцы выражают недоверие как действующей власти, так и оппозиции. Оппозиции не доверяют 69,4% опрошенных, а властям – 64,2%. Согласно опросу, политическая верхушка вызывает у граждан широкий спектр эмоций, среди которых преобладают надежда, стыд и злоба.

Относительно сценария развития окончания войны в Украине большинство респондентов высказались за вариант с достижением компромисса. 19,5% полагают, что война завершится приостановкой боевых действий и временной заморозкой конфликта вдоль текущей линии столкновения. Еще 14,7% поддерживают продолжение боевых действий до восстановления границ в 1991 году, а 10,2% склоняются к варианту возвращения к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Опрос проводился в период с 5 по 11 декабря 2024 методом CAT I (телефонные интервью с использованием планшетов). В нем приняли участие 2000 респондентов старше 18 лет, проживающих на территориях, подконтрольных правительству Украины.

Напомним, по состоянию на декабрь поддержка вступления Украины в НАТО в случае, если часть территорий останется оккупированной Россией, составила 47%. Это на 14 процентных пунктов больше по сравнению с июнем 2023 года. Такие данные исходят из опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно соцопросу, поддержка восстановления ядерного оружия в Украине значительно выросла за последние 30 лет. Пока 73% украинцев выступают за ядерное оружие, не поддерживают – 20% граждан и еще 7% не определились с ответом.

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