Количество возросло: стало известно, сколько украинцев готово на вступление в НАТО, если часть территорий останется оккупированной

Поддержка вступления Украины в НАТО в случае, если часть территорий останется оккупированной страной-агрессором, выросла. Теперь она составляет 47%. Это на 14 процентных пунктов больше по сравнению с июнем 2023 года.

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Об этом свидетельствует опрос Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива. Оно проводилось совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 ноября по 14 декабря.

Отмечается, что не готовы поддержать вступление в НАТО, если часть территории Украины будет оккупирована, 36%, что на 16 процентных пунктов меньше, чем в 2023 году.

"Чаще о неготовности поддержать вступление в НАТО, если часть украинских территорий останется оккупированной, сообщали: респонденты старше 50 лет (40%); опрошенные, которые до полномасштабного вторжения проживали в восточных (36%), центральных (38%), южных (48%) областях; респонденты, живущие за чертой бедности (46%); украинцы, имеющие близкие на временно оккупированных территориях (42%)", – утверждается в опросе.

Впрочем, по мнению 55% респондентов, лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины является вступление в НАТО. Нейтральный статус, обеспеченный международными гарантиями, поддерживает 12% опрошенных.

Среди оборонных стратегий, которые могут быть эффективны для защиты от повторного нападения России, опрошенные считают наиболее эффективными вступление в НАТО (60%) и восстановление ядерного статуса государства (39%). Наименее эффективной, по мнению респондентов, создание демилитаризованной зоны на линии столкновения независимо от того, чьи войска будут вовлечены в ее контроль.

Подробности

Данный опрос проводился методом face-to-face, приняли участие 1518 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Ранее сообщалось, что согласно результатам соцопросов, поддержка восстановления ядерного оружия в Украине значительно выросла за последние три десятилетия. Сейчас 73% украинцев выступают за ядерное оружие, не поддерживают – 20% граждан и еще 7% затруднились ответить.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно результатам опроса украинцы продемонстрировали достаточно высокий уровень доверия к новоизбранному президенту США, Дональду Трампу. 44,6% опрошенных в Украине выразили свою поддержку Трампу, что значительно превышает аналогичные показатели в странах Европы.

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