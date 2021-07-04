Украинцев признали самыми несчастливыми в Европе. Инфографика

Украина стала самой несчастливой страной в Европе согласно рейтингу Всемирного отчета о счастье (Global Happiness Levels 2021). Коэффициент счастья в нашей стране оценили в 4,9, тогда как средний по Европе – 6,4.

В отчете указано, что особое внимание в этом году было уделено пандемии COVID-19 и ее последствиям в разных государствах. Инфографику к свежему рейтингу Global Happiness Levels опубликовал проект Visual Capitalist.

Исследователи проанализировали 149 стран в период с 2018 по 2020 год. Некоторые индикаторы, как здоровье и богатство, последовательно, хотя и с разными темпами растут во всем мире, отметили они.

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Также учитывались такие показатели, как ВВП на душу населения и средняя ожидаемая продолжительность жизни.

Кроме того, исследователи пытались определить и нематериальные аспекты, проводя опросы касательно:

социальных гарантий/помощи;

свободы в жизненном выборе;

восприятия коррупции в правительстве и бизнесе;

субъективных положительных или отрицательных аффектов (недавний опыт эмоций респондентов).

Глобальный уровень счастья – 5,5, что является незначительным улучшением по сравнению с предыдущим отчетом. Самый худший показатели счастья в мире – Афганистане (2,5).

Что касается Европы, то самой счастливой страной оказалась Финляндия (7,8). Украину в этом рейтинге обогнали даже Россия и Беларусь (у последних коэффициент одинаковый – 5,5, что совпадает со среднестатистическим для европейского континента).

В Visual Capitalist указали, что в самой несчастной стране Европы – Украине – большой общественной проблемой остается коррупция в правительстве. На уровень ощущения счастья повлияли, в частности, ситуация с безопасностью, экономикой, политикой.

Предлагаем посмотреть инфографику по другим регионам:

Как ранее писал OBOZREVATEL: