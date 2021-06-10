Восемь вузов Украины попали в рейтинг лучших в мире
Восемь украинских университетов вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений мира QS World University Rankings. Это самое большое количество за всю историю.
При этом шесть украинских вузов сохранили свои позиции в топе. Об этом говорится в 18 выпуске глобального рейтинга научно-исследовательского центра QS Quacquarelli Symonds.
Рейтинг лучших университетов мира среди украинских вузов:
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 511−520 место
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 601−650 место
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 651−700 место
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 701−750 место
Сумской государственный университет – 701−750 место
Национальный университет "Львовская политехника" – 801−1000 место
Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1001−1200
Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – 1001−1200
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в десятке самых популярных высших учебных заведений Украины среди абитуриентов в 2020 году оказались семь вузов из Киева.