Восемь вузов Украины попали в рейтинг лучших в мире

Восемь украинских университетов вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений мира QS World University Rankings. Это самое большое количество за всю историю.

При этом шесть украинских вузов сохранили свои позиции в топе. Об этом говорится в 18 выпуске глобального рейтинга научно-исследовательского центра QS Quacquarelli Symonds.

Рейтинг лучших университетов мира среди украинских вузов:

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 511−520 место

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 601−650 место

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 651−700 место

Видео дня

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 701−750 место

Сумской государственный университет – 701−750 место

Национальный университет "Львовская политехника" – 801−1000 место

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1001−1200

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – 1001−1200

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в десятке самых популярных высших учебных заведений Украины среди абитуриентов в 2020 году оказались семь вузов из Киева.